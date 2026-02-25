Spitzentöne: Latein – Aufstand gegen die Zwergenpartei

Jetzt wollte ich Sie – Ehrenwort – mit Latein endlich in Ruhe lassen (mit meinem Matura-Dreier, unterboten noch durch den Vierer im geliebten Altgriechisch, könnte ich mir das absolut gestatten). Was will man denn mehr, als dass die Gymnasialdirektoren mit der intellektuellen und künstlerischen Elite des Landes einer Meinung sind?

Eine Publikumsumfrage auf der NEOS-Homepage, die mit 91 Prozent die Beibehaltung der Lehrpläne befürwortet hat, wurde vom Bildungsministerium zugunsten einer mit schwammigen Suggestivfragen operierenden Erhebung zum Verschwinden gebracht. Anderswo wäre schon das Anlass genug, den Amtsverbleib des Ministers infrage zu stellen. Aber nun erklärt Wiederkehr im Radio, er werde bestimmt „keinen Rückzieher machen“. Also: nochmals Latein, aber auf den gesellschaftlichen Gesamtbefund hochgerechnet.

Das Thema kommt mir auch insofern gelegen, als ein mindestens so großes schlagend wird, wenn ich im zwangsentschleunigten Druckerzeugnis nicht mehr reagieren kann: Wenn Sie das lesen, wissen Sie vielleicht schon, ob die Salzburger Regionalpolitik den Intendanten Markus Hinterhäuser ernsthaft behelligt hat (ich melde mich am 26. Februar gleich nach der Kuratoriumssitzung digital).