100 Jahre Miles Davis: Der Mann, der Jazz neu erfand

Während der nächsten Jahrzehnte dominierte Miles die Entwicklung des Jazz – allen zwei Schritte voraus. Ob Cool Jazz, Modal Jazz, Hard Bop, Fusion – Miles war der Wegbereiter. Sein meistverkauftes Album ‚Kind of Blue‘ (1959) ist immer noch das meist verkaufte Jazz-Album. Er verarbeitete musikalisch, was er als Sechsjähriger erlebte, als er durch den Wald in Arkansas ging und aus der Ferne Gospelmusik hörte – beschrieb er seine Musik. Louis Malle beauftragte ihn, die Filmmusik zu ‚Fahrstuhl zum Schafott‘ zu komponieren – Miles improvisierte sie, während er sich den Film ansah.

Weitere zeitlose Meisterwerke: ‚Birth of the Cool‘ (1950), die ‚Rhapsodie Sketches of Spain‘ (1960) und das anspruchsvolle Album ‚The Complete Live at the Plugged Nickel‘ (1965). ‚Doo-Bop‘ wurde 1992 veröffentlicht – ein Jahr nach seinem Tod.

Sein beißender Humor und seine Aggressivität waren oft schwer zu ertragen. Ein Journalist schrieb 1970: „Miles vermittelt einem das Gefühl, seine Höflichkeit bestehe darin, dich nicht zu verprügeln, weil du seine Zeit verschwendest.“ Ehefrauen und Partnerinnen verließen ihn wegen seiner Gewalttätigkeit. Nach einer Affäre mit Juliette Gréco 1949 in Paris fragte ihn Grécos Freund Jean-Paul Sartre, warum sie nicht heiraten würden. Miles antwortete: „Ich liebe sie zu sehr, um sie im rassistischen Amerika unglücklich zu machen.“