Die jüngste Zeit der Verena Gotthardt

Und erst das Kind, ein Bub, eineinhalb Jahre, lebensverändernd. Zuletzt hat Vea Kaiser auf die Schwervereinbarkeit von literarischer Karriere und Mutter-Sein verwiesen. Das ernste Kindergesicht erhellt sich. „Ich bin froh, dass ich mit dem Buch schon vor dem Kind angefangen habe. Ich dachte, okay, man kriegt ein Kind und dann schreibt man halt, wenn das Kind schläft. Dann ist das Kind gekommen, und es schläft nicht so, wie man es sich vorstellt.“ Ein Glück, dass der Wallstein-Verlag kulant der Verschiebung um ein Jahr zugestimmt hat.

Aber dafür ist etwas anderes in das Buch eingeflossen, etwas Fiebriges, wie es einen anfliegt, wenn man länger nicht geschlafen hat. Die Erzählung „Sie schläft schlecht“ ist hier das Beispiel, auch der an Kafka erinnernde Eröffnungstext „In den Tag und ewig“ über einen Mann, der nicht aufstehen will.

Sie alle folgen keinem nacherzählbaren Inhalt. „Der war nie das Ziel, sondern das repetitive, rhythmische Schreiben. Man kommt in eine Art Melodie, die sich beim Laut-Vorlesen bestätigt und wieder ins Stocken gerät. Der rote Faden in allen Geschichten ist die Zeit, die vergeht und doch nicht vergeht, die man drehen kann wie ein gefaltetes Blatt und die dann immer eine andere Seite zeigt.“

Die Kindheit, fährt sie fort, bleibe ein großes Thema. Immer habe sie über die Gegenwart, vielleicht die Zukunft schreiben wollen. Aber immer gehe sie in der Zeit zurück.

Die Kärntner Kindheit mit den Eltern und der um 22 Monate älteren Schwester sei prägend im besten Sinn gewesen. Schön und angstfrei, ausgenommen die riesigen Kühe, die das Kind mit dem übergroßen Stecken davon abhalten sollte, beim Zusammentreiben auf die Bundesstraße einzubiegen. Bei der Großmutter auf dem Dorf war das, einer überragenden Gestalt der Kindheit, Gegenstand ständigen Studierens und Beobachtens. Ihr Tod vor drei Jahren war ein Lebenseinschnitt.