Wiener Festwochen heuer zwischen „Gotteskritik und Gottessehnsucht“

Erst am Donnerstag laden die Wiener Festwochen zur Programm-Präsentation des dritten Festivals unter der Intendanz von Milo Rau, doch schon am Dienstag sollten die dicken Programmbücher für die „Republic of Gods“ in tausenden Briefkästen und Postfächern landen. Im Gespräch mit der APA erläuterte Rau die Grundideen seiner diesjährigen Programmierung.

Herr Rau, wieso ruft ein Festival, das doch die Fackel der Aufklärung und der Rationalität hochhalten sollte, eine „Republic of Gods“ aus?

Zum einen wollen wir den Gottesbegriff total entgrenzen, zum anderen wollten wir nach der „Republik der Liebe“, die im Vorjahr sehr ins Kleinteilige gegangen ist, die großen Mythen befragen. Ich bin ja quasi Adorno-Schüler, und er meint, dass die großen unbewussten Ströme des Glaubens, der Denkmuster, die uns bestimmen, in allen Kulturen extrem wichtig sind. Ich habe vor wenigen Tagen den AfD-Prozess in Deutschland gemacht und dort feststellen müssen: Diese Idee des unsterblichen Volkes, das durch die Globalisierung verunreinigt wird, bestimmt anscheinend das Denken von fast der Hälfte der deutschen Menschen. Das sind Dinge, die ich untersuchen will. Gleichzeitig ist es auch eine Kritik des Gottesbegriffs. Im „Gottestribunal“ kritisieren wir natürlich die Idee des Gottesstaates, in dem sich Macht und Religion zusammenschließen. Und gleichzeitig fragen wir uns, welche neuen Mythen uns bestimmen: Welche neuen Götter und Göttinnen brauchen wir?

Nicht erst seit der Fatwa gegen Salman Rushdie und skandinavische Karikaturisten wissen wir, dass speziell der Islam keinen Spaß kennt. Begeben sich die Wiener Festwochen damit nicht sehr auf vermintes Gebiet?

Ich glaube, es ist ein Gebiet, auf das wir uns bewegen müssen – wenn wir nur in den Iran schauen, wo bei den Protesten Tausende Menschen erschossen wurden. Die Tendenz zur Theokratie hat ja mit dem iranischen Gottesstaat begonnen. Viele Religionen verwandeln sich gerade entweder in extremistische Sekten oder in Staatsreligionen. Wenn Religion zum Mittelpunkt eines Staates gemacht wird, ist das Mittelalter – und geht gar nicht zusammen mit einer demokratischen Gesellschaft.

Auch in den USA bestimmen die Evangelikalen, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen, immer mehr die Politik.

Das wird auch ein Thema sein. Wir beschäftigen uns in verschiedenen Projekten auch mit dem Tech-Faschismus der amerikanischen Rechten, die sich auf den Glauben beruft. Die Kritik am christlichen Glauben ist seit rund 150 Jahren fest verankert in der westlichen Kultur und fast schon zu einem Element des Formenkanons geworden. Kein Regisseur, und ich zähle mich da dazu, der nicht schon Kreuzigungen auf der Bühne veranstaltet hat. In den jüngsten politischen Reaktionen auf „Kunst und Religion“-Ausstellungen erfindet die Rechte aus durchsichtigen Gründen eine Sensibilität wieder neu. Und da sind die USA natürlich Vorbild.

Die Festwochen feiern heuer ihr 75-Jahre-Jubiläum, und Sie inszenieren ja mit „Das beste Stück aller Zeiten“ auch eine Collage, die darauf Bezug nimmt. Wie weit war dieses Jubiläum auch ein Roter Faden bei Ihrer gesamten Festivalprogrammierung?

Die hat fast einen doppelten Schwerpunkt: Einerseits gibt es diese Gottesthematik, und andererseits repräsentieren diese 75 Jahre auch so etwas wie die Idee eines heiligen Frühlings der Kunst. Daher haben wir natürlich Göttinnen und Götter, die in diesen Jahrzehnten wichtig waren, eingeladen – von Patti Smith über Robert Wilson bis Christoph Schlingensief. Als ich nach Wien berufen wurde, habe ich herumgefragt: Welches Projekt ist euch in Erinnerung geblieben? Und alle haben geantwortet: der Container! Nach viel Vorarbeit hat nun eine Ausstellung dazu endlich geklappt.

Und dann haben wir natürlich etwa Gob Squad, Romeo Castellucci, Florentina Holzinger und viele andere aus der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, dass die modernistische Idee, dass die Welt neu gemacht werden soll, schon damals für die Gründung der Wiener Festwochen zentral war, als Wien, das kurz zuvor noch die Weltmetropole der Kunst gewesen war, eine graue Frontstadt war, die sich vom Faschismus noch nicht erholt und Anschluss an die Welt gesucht hat. Diese Idee, die ja zur innersten DNA dieses Festivals gehört, wollen wir heuer wieder aufnehmen.

Neben den Göttinnen und Göttern kommen ja auch völlig neue Namen zu den Festwochen. Welche Neuentdeckungen wollen Sie dem Publikum besonders ans Herz legen?

Wir bringen Narcissister endlich wieder nach Wien, das ist eine Ikone der feministischen amerikanischen Performancekunst. Sie ist weltberühmt – aber nicht in Wien. Dass das klappt, ist extrem cool, auch, dass wir eine große Uraufführung von Rébecca Chaillon machen, dem Star der französischen Kunstszene. Das Dritte, das mir extrem wichtig ist, ist das Kiewer Kollektiv Opera Aperta. Mit großen Opern und vielen anderen Produktionen widerlegen wir jene, die gemunkelt haben, Oper und Neue Musik wäre nicht mehr so wichtig bei den Festwochen.

