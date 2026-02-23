Zwischen Provokation und Scham: Autor Michel Houellebecq wird 70

Manche sehen ihn als Reaktionär, Frauenfeind und Islam-Hasser, andere als Romantiker, Nihilist und Visionär. „Ich bin der Radikalste von allen“, hat er selbst einmal über sich gesagt. Michel Houellebecq ist einer der meistübersetzten und zugleich umstrittensten Autoren Frankreichs. Am 26. Februar wird der Autor von Büchern wie „Elementarteilchen“ oder „Karte und Gebiet“ 70 Jahre alt. Die Aufregung um seinen Sexfilm „Kirac 27“ hallt immer noch nach.

Skandale ist Houellebecq gewohnt. Doch der Wirbel um „Kirac 27“, von ihm selbst als Pornofilm bezeichnet, scheint dem „Enfant terrible“ der französischen Literatur noch tief in den Knochen zu sitzen. Er habe „Höllen“ durchlebt, meinte er. „Man wird paranoid, hat das Gefühl, alle schauen einen spöttisch an, und man beginnt, seinen eigenen Körper zu verachten“, sagte er in der TV-Literatursendung „La Grande Librairie“ weiter.