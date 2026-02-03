Julya Rabinowich und eine unwahrscheinliche Liebe

Mo ist Moslem aus konservativer Zuwandererfamilie, sein radikalisierter Bruder hat es auf das Wiener Taylor-Swift-Konzert im August 2024 abgesehen. Da geht Mo zur Polizei.

Mo ist das Modell gelungener, Hoffnung gebender Integration. Als Lehrling in einem feinen Innenstadtsalon wird er vom warmherzigen, klar denkenden Meister Franz ausgewählt, den Damen auf dem Opernball die derangierten Frisurmonster nachzumeißeln. Dort trifft er den jüdischen Upperclass-Buben Moritz, und die beiden wissen gleich, dass sie füreinander geschaffen sind. Die Liebesgeschichte scheint sich hoffnungslos, bis an den Rand der Lebensgefahr, zu entwickeln. Aber der Herr Franz kennt die Zwischenlösung.

Wenn man das nun als romantisierend, ja überoptimistisch bezeichnete? Das will Julya Rabinowich nicht bestätigen. Es gehe darum, junge Menschen darin zu bestärken, sein zu dürfen, wie sie sind. Aber ohne Begleitpersonen wie den Herrn Franz sei das schwer.