Rosalía, Bad Bunny & Co.: Warum Latin Pop die Welt erobert

Grundsätzlich beschreibt Latin Pop Musik, die Pop-Melodien mit lateinamerikanischen Rhythmen verbindet. Als Ausgangspunkt für die Renaissance des Genres gilt vielen der Song „Despacito“ der Puerto Ricaner Luis Fonsi und Daddy Yankee – genauer der Remix mit dem kanadischen Megastar Justin Bieber, der im April 2017 erschien.

Er wurde zum ersten spanischsprachigen Nummer-eins-Hit in den USA seit „Macarena“ 1996. Auf Youtube sammelte der Song binnen Monaten rund 3,5 Milliarden Klicks. Entscheidend dürfte in diesem Fall die Unterstützung durch einen prominenten Musiker gewesen sein. „Ich glaube definitiv, dass es ein Davor und ein Danach gab ... aber ich werde die Latin-Bewegung niemals als meinen alleinigen Verdienst beanspruchen“, sagte Luis Fonsi dem Magazin Forbes.

Dennoch lässt sich der Einfluss von „Despacito“ klar ablesen: Wie die kolumbianische Musikexpertin Leila Cobo 2018 im US-Branchenblatt Billboard schrieb, schafften es 2015 drei Songs in die US-Charts, 2016 waren es vier. 2017, im Jahr als der Bieber-Remix erschien, waren es ganze 19, darunter auch mehrere mit Latin-Vorreiterin Shakira.