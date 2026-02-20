Salzburger Festspiele: Die Elite erklärt sich für Hinterhäuser

Der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, ist uns allen seit langem als herausragender Programmgestalter und Festivalleiter bekannt. Die hohe Anerkennung, die seine Arbeit bei internationaler Presse und Publikum erfährt, spiegelt sich auch in der neuen Festspielsaison in den beständigen und enormen Zuwächsen bei den Kartenbestellungen wider.

Als Festspielintendant ist Markus Hinterhäuser autorisiert, nach freiem künstlerischem Ermessen alleine über die Besetzung künstlerischer Positionen zu entscheiden. Dies ist in der Geschäftsordnung der Salzburger Festspiele eindeutig so festgelegt. Es gibt also keine Veranlassung, öffentlich von Gelben Karten oder von der Stellung der Vertrauensfrage zu sprechen.

Wir, die unterzeichneten KünstlerInnen und FreundInnen der Festspiele, fordern das Kuratorium auf, von jeder Einmischung in künstlerische Fragen Abstand zu nehmen und den Intendanten der Festspiele bei der Fortsetzung seiner für Salzburg so erfolgreichen Arbeit nach Kräften zu unterstützen.