Salzburger Festspiele: Die Elite erklärt sich für Hinterhäuser

Heinz Sichrovsky

Im Vorfeld der Kuratoriumssitzung haben 60 Spitzenpersönlichkeiten aus Kunst und Kultur ein „Memorandum“ für den Intendanten Markus Hinterhäuser unterzeichnet, mit der Aufforderung, „von jeder Einmischung in künstlerischen Fragen Abstand zu nehmen“.

von

Darf ich Ihnen formlos eine Erklärung zur Kenntnis bringen, die soeben von vielen Spitzenpersönlichkeiten der internationalen Kulturwelt verabschiedet wurde? Verbschiedet wird sie im Hinblick auf die Kuratoriumssitzung der Salzburger Festspiele am 26. Februar, und sie richtet sich gegen inferiore Intrigen, die den Intendanten Markus Hinterhäuser beschädigen sollen. Mehr in meinen Spitzentönen

Dem Text der Erklärung habe ich nichts hinzuzufügen, nur das: Was herauskommt, wenn sich die Politik gegen die intellektuelle und künstlerische Spitze positioniert, erlebt gerade auch der Bildiungsminister Wiederkehr.

Die Unterzeichner

Christian Ludwig Attersee, Gabriela Bacher, Anna Badora, Claude Bardouil, Edek Bartz, Peter Braunwarth, Florian Boesch, Robert Carsen, Romeo Castellucci, Robert Dornhelm, Valie Export, Rene Freund, Beat Furrer, Karl Markus Gauß, Hubert von Goisern, HK Gruber, Peter Handke, Sophie Semin Handke, Michael Haneke, Xenia Hausner, André Heller, Anna Heindl, Michael Heltau, Peter Paul Kainrath, Ingrid Karl, Klangforum Wien, Franz Koglmann, Patricia Kopacinskaja, Ursula Krinzinger, Thomas Krinzinger, Hans Kupelwieser, Elfriede Jelinek, Martha Jungwirth, Marcel Landesmann, Igor Levit, Dörte Lyssewski, Peter Marboe, Ingo Metzmacher, Georg Nigl, Rita Nitsch, Peter Noever, Markus Peichl, Wolf Prix, Carl Pruscha, Thaddaeus Ropac, Gerhard Rühm, Elfie Semotan, Andreas Schett, Malgorzata Sczenzniac­, Eva Schlegel, Elisabeth Schweeger, Walter Smerling, Manfred Wakolbinger, Krzysztof Warlikowski, Alfred Wopmann und Erwin Wurm.

