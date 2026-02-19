Norbert Gstrein: „Was bedeutet es, in den Krieg zu müssen?“

Als sein Sohn Adrian alt genug war, um zum Dienst an der Front einberufen zu werden, versetzt ihm der Postbeamte Reiter aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Salzburg den „goldenen Hieb“. Mit der Axt zertrümmert der bekennende Sozialist und Kriegsgegner den Unterschenkel seines Sohnes. Adrian sollte sein Leben lang hinken. Der Plan des Vaters ist aufgegangen. Sein Sohn wird niemals zum Kriegsdienst eingezogen.

Adrian Reiter ist die zentrale Gestalt in Norbert Gstreins jüngstem Roman „Im ersten Licht“. Darin lässt der 64-jährige gebürtige Tiroler das 20. Jahrhundert vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zu Kurt Waldheims Präsidentschaft verstörend zur Literatur werden.

Adrian wird Lehrer für Englisch und Geschichte und lässt zu, dass ein ehemaliger Schüler für „den Führer“ an der Schule Propaganda macht. Was es mit der Schuld der Untätigen auf sich hat, ist nur eine der Fragen, die Gstrein durch seinen Roman stellt.

Ein E-Mail-Chat bringt Klarheit.

Herr Gstrein, sind Menschen, die wie Adrian im Roman nichts tun, um das Unsägliche zu verhindern, genauso schuldig wie die Täter?

Er bleibt lange viel zu untätig. Genauso schuldig wie ein aktiver Täter ist so einer nicht, aber unschuldig würde ich ihn auch nicht nennen. Im Zweiten Weltkrieg ist er ein Mitläufer. Er weiß schon früh von den Verbrechen im Osten, aber er erwacht erst Jahre nach dem Krieg aus seinem Stupor und sagt, dass er sich schämt. Er sagt, er schäme sich, Österreicher zu sein.

Im Roman heißt es, dass Adrians Scham mit den Kavalleristen zu tun habe, die in der Ukraine waren. Das schließt auch Kurt Waldheim ein, der vor 40 Jahren zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Was haben Sie damals empfunden?

Zuerst waren es in meinem Roman Kavalleristen, wie man sie bei Joseph Roth finden kann, ihre Traurigkeit und Lächerlichkeit. Dann war es auch der Kavallerist Kurt Waldheim. Was soll man da empfinden? Von heute aus betrachtet ist es eine Ungeheuerlichkeit, dass man es in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts auch nur für denkbar gehalten hat, sich auf die Waldheim’sche Art aus seiner Verantwortung zu stehlen.

Allein der Versuch, ihn damals mit dem Satz zu verteidigen: „Solange er nicht sechs Juden eigenhändig erwürgt hat, ist alles in Ordnung.“ Es gibt eine Figur in meinem Roman, die sich bis zum Zweiten Weltkrieg viele biografische Stationen mit Waldheim teilt. Ihr Name ist Baumgartner, und dieser Baumgartner erlebt wie Kurt Waldheim den Krieg zuerst an der Westfront, dann im Osten, dann auf dem Balkan und in Griechenland. Auch er ist Kavallerist und also auch darin Waldheim ähnlich. Mit den Kriegsverbrechen ist es dann aber eine andere Sache. Bei Baumgartner ist es ziemlich sicher, dass er daran beteiligt war oder zumindest dabei war, und Kurt Waldheim hat sich ja nicht mehr erinnern können. Baumgartner nimmt sich in den Fünfzigerjahren das Leben, Waldheim wird später Bundespräsident.

Legen Sie damit die Spur zum Reiter Kickl?

Ich lebe in Hamburg, und da ist Herbert Kickl keine zwingende Referenzgröße für mich, schon gar nicht für einen Roman von mir. Aber jetzt, wo Sie die Spur legen, sehe ich auch Herbert Kickl zu Pferde. Wenn Sie einmal damit anfangen, haben Sie auch Putin schnell im Sattel, und ihn auch noch mit nacktem Oberkörper. Worauf ich nicht wenig stolz bin, ist, dass mein Roman es zuwege bringt, sowohl den Kaiser als auch den „Führer“ als auch unseren vergesslichen ehemaligen Herrn Bundespräsidenten zu Pferde zu zeigen.

Halten Sie es für möglich, dass Kickl Kanzler wird?

„Ja“ ist nicht die Antwort, die Sie sich wünschen. Aber wenn Sie mich vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen gefragt hätten, ob ich das, was dort jetzt geschieht, für möglich gehalten hätte, hätte ich sicher Nein gesagt. Nicht diese Unterwanderung und Zerschlagung von fast allem, was eine Gesellschaft zusammenhält. Wir sollten also lieber alles für möglich halten, und das Entscheidende war immer schon und ist jetzt noch mehr, Wahlen zu gewinnen.