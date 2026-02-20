„EPiC“: Luhrmann setzt Elvis Presley ein episches Denkmal

Elvis ließ Luhrmann offenbar nicht mehr los. Gut so, denn die Zugabe zum Biopic macht die Persönlichkeit und den Charme Presleys, aber vor allem seine einzigartige Stimme fühlbar – so gekonnt auch Austin Butler den Sänger darstellte, das Original ist (und bleibt wohl auch) unerreicht. Der Titel „EPiC – Elvis Presley in Concert“ mag etwas in die Irre führen, da es sich nicht um einen klassischen Konzertfilm handelt, aber davon gibt es mit etwa „That's The Way It Is“, „Aloha From Hawaii“ oder „On Tour“ für Fans ohnehin genügend.

„EPiC“ führt kompakt durch die Karriere eines Mannes, der die Rock- bzw. Popwelt prägte und bis heute als erfolgreichster Solokünstler gilt. Zwischen Aufnahmen aus frühen Tagen (im Zeitraffer abgehandelt) und späteren Konzertglanzleistungen lässt Luhrmann ausschließlich Elvis aus Interviews zu Wort kommen (nur Bono darf am Ende ein von ihm verfasstes Gedicht vortragen). Die Schattenseiten im Leben des King bleiben außen vor, hier geht es darum, einem unglaublichen Talent ein Denkmal zu setzen. Das macht Luhrmann auf die für ihn bekannte opulente Weise, Glitzer und Bombast inklusive.