Spitzentöne: Magie des Theaters – Wiederkehrs Niederlage

Als Wiederkehr das Thema wegzudribbeln gedachte, indem er eine Art Avatar der unsäglichen Gesamtschule in die Medien warf, hatte er endlich auch die ÖVP bis zum Kanzler im Nacken.

Noch interessanter erscheint mir diesbezüglich der schwarze Generalsekretär und Bildungssprecher Nico Marchetti, der die Sache zu der seinen macht. Er ist 35 Jahre alt, so alt wie der NEOS-Mann Wiederkehr. Er hat seinen Lebenspartner geheiratet – nicht, dass das von Belang wäre, aber es schärft das Profil eines weltoffenen, wertkonservativen Intellektuellen. So einen sollte naturgemäß Wiederkehr darstellen. Aber dastehen tut er als neoliberaler Bildungsfeind in Opposition zur Elite.

Auch der Schlenkerer Richtung Populismus scheint überschaubar geglückt: 94 Prozent der von der Zeitung „heute“ zum Klicken animierten Leser erklärten Latein für prioritär. Und durften sich die NEOS vor Ausbruch der Debatte in der Sonntagsfrage noch stabiler acht bis neun Prozent erfreuen, so haben sie es aktuell, wohl in Tateinheit mit der Ablehnung der Stocker’schen Volksbefragung, auf sieben geschafft.

Sollte sich der Bildungsminister nun noch der Illusion hingeben, die Sache wäre auszusitzen, wissen diejenigen, die das nicht wollen, wohin sie sich wenden. Die Auswahl ist gigantisch.