Masterclass: Rainer-Kreuze im Dom

„Der Rainer meinte bloß: Gute Idee, aber meine Kunst wirst du dir nie leisten können“, eröffnet Toni Faber mit einer Anekdote aus seinen Anfangsjahren als Dompfarrer im Kirchenschiff die NEWS Masterclass. Damals berichtete Faber dem Übermaler von seiner Idee, er solle doch ein Bild für Wiens Wahrzeichen malen. „Als ich dich dann Jahre später angerufen habe, war deine Reaktion: Dich schickt der Himmel“, hakt der Unternehmer und mäzenatische Sammler Werner Trenker unter schallendem Lachen der geladenen Gäste ein.

Er ist es, der etliche Jahre nach dem Treffen von Rainer und Faber dafür sorgt, dass nicht bloß eine Arbeit des Ausnahmekünstlers in Wiens Wahrzeichen zu sehen ist: Noch bis 7. Juni sind 77 Kreuzarbeiten Arnulf Rainers im Stephansdom zu bestaunen – neben den 70 Kaltnadelradierungen, die er während der Jahre 1956 und 2014 schuf, sind auch sieben Ölarbeiten auf Holz zu sehen. Der exklusiven Führung folgte ein Talk mit NEWS-Kulturchef Heinz Sichrovsky, ehe der Abend im Churhaus zu St. Stephan seinen Ausklang fand.