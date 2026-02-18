Arnulf Rainer im Stephansdom: 77 Kreuze als Zeichen, das bleibt

Im Wiener Stephansdom ist ab 18. Februar 2026 eine konzentrierte Begegnung mit einem Schlüsselmotiv der österreichischen Nachkriegsmoderne zu sehen: „Das Kreuz – Das Zeichen, das bleibt“ versammelt 77 Arbeiten von Arnulf Rainer – davon 70 Kaltnadelradierungen in Kreuzform sowie sieben Kreuze auf Holz. Die Werke entstanden zwischen 1956 und 2014. Das Spektrum reicht vom frühen Blatt „Tabernakel“ bis zur Arbeit „Tiefgrün“, die als jüngstes Exponat die späte Phase des Künstlers markiert.

Rainer, geboren 1929 und 2025 verstorben, zählt zu den international bekanntesten österreichischen Künstlern seiner Generation. Weltweite Bedeutung erlangte er unter anderem mit Übermalungen und radikalen grafischen Verfahren. Im Stephansdom steht nun das Kreuz im Zentrum – seriell variiert, verdichtet in rauen Linien, tiefen Schwärzungen und einer Bildspannung, die weniger auf Andacht als auf Reibung setzt. In Werktiteln wie „Dornenkreuz“, „Himmelskreuz“, „Osterkreuz“ oder „Fastenkreuz“ blitzt Rainers jahrzehntelanger Dialog mit der katholischen Kirche auf. Zugleich betonte der Künstler, dass das Kreuz für ihn nicht zwingend christlich gelesen werden müsse, sondern als eigenständige Form persönliche Bedeutung habe.