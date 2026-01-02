Marko Arnautović: Vom Enfant terrible zum Rekordschützen

Die Fangesänge, die Arnautović nach Erreichen der magischen Besten-Marke im Ernst-Happel-Stadion feiern, verschlagen dem 36-­Jährigen fast die Sprache. Der Mann, dem es nie an Selbstbewusstsein fehlt, hat sichtlich feuchte Augen, als er „Österreich, allen Österreichern und Fans“ dankt. Teamchef Ralf Rangnick unterstreicht die Rekordleistung: „Sie ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, wie viele gute Stürmer Österreich in der Vergangenheit schon hatte.“

In den Jahrzehnten vor diesem versöhnlichen Moment muss Arnautović viel Spott und Kritik einstecken. Heimische Fußballlegenden sprechen ihm öffentlich das Talent ab, nennen ihn „überschätzt“. Bei Inter Mailand attestiert ihm Startrainer José Mourinho den „Charakter eines Kindes“. Mit nächtlichen Diskothekenausflügen sorgt der Stürmer für Schlagzeilen. Er gilt als beratungsresistent und kontert Kritik mit überbordendem Selbstbewusstsein.

Über die Niederlande (FC Twente), Italien (Inter Mailand) und Deutschland (Werder Bremen) gelangt er in die Premiere League (Stoke City, West Ham) und wechselt um kolportierte 25 Millionen Euro nach China (Shanghai Port), damals der teuerste Transfer eines Österreichers. Aktuell beendet der Österreicher mit serbischen Wurzeln beim serbischen Meister FK Roter Stern Belgrad seine Vereinskarriere.