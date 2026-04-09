Mario Adorf mit 95 Jahren gestorben

Am 8. September 1930 kam Adorf im schweizerischen Zürich als uneheliches Kind auf die Welt. Er wuchs in prekären Verhältnissen auf, kämpfte sich dann hoch. Seine Erfüllung fand er in der Schauspielerei. Direkt nach der Schauspielschule bekam er ein Engagement an den Münchner Kammerspielen und spielte bald erste Filmrollen. Sein Durchbruch kam 1957 mit "Nachts, wenn der Teufel kam" mit seiner Darstellung des angeblichen Frauenmörders Bruno Lüdke, eines geistig Behinderten.

Adorf war fortan auf die Rolle des Schurken abonniert. Regelrecht verachtet wurde er vom Publikum, weil er 1963 im Millionenerfolg "Winnetou" als Halunke Santer Winnetous liebreizende Schwester Nscho-tschi erschoss.

Adorf machte danach in den 60er-Jahren auch eine internationale Karriere. Er lebte in Rom, spielte in vielen italienischen Produktionen und genoss nach eigenen Worten das Dolce Vita. "Das war eindeutig die schönste Zeit meines Lebens", sagte er der "Hörzu". Der Darstellung, er habe damals einem Terminator gleich eine wunderschöne Geliebte nach der anderen "erlegt" widersprach er zwar, aber auch nur halbherzig: "Damals war allerdings der One-Night-Stand eine Normalität."