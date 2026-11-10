Manager:innen machen Musik: Zum 20. Jubiläum tauschten Führungskräfte das Büro gegen die Bühne
Seit 20 Jahren singen Führungskräfte im Wiener Metropol für Menschen in Not. Die Jubiläumsausgabe am 9. November stand erstmals unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Ludwig, neu unter den Begünstigten ist die Nico Langmann Foundation.
Von der Kitzbüheler Wirtschaftsrunde ins Wiener Metropol
Am Montag, dem 9. November 2026, ging im Wiener Metropol in Hernals die 20. Ausgabe von „Manager:innen machen Musik“ über die Bühne. Bei dem Benefizformat treten Führungskräfte aus der Wirtschaft, aber auch Sportler und Medienvertreter als Sängerinnen, Sänger und Musiker auf. Die Jubiläumsausgabe stand erstmals unter dem Ehrenschutz von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.
Gegründet wurde die Initiative von Thomas Zanyath und Peter Pansky. Die Idee entstand vor 20 Jahren in einer kleinen Wirtschaftsrunde rund um das Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Seither hat die Initiative nach eigenen Angaben rund 630.000 Euro für Menschen in Not gesammelt.
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Erstmals auch die Nico Langmann Foundation unter den Begünstigten
Der Erlös des Abends geht an den Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und an die Österreichische Sporthilfe. Neu dazugekommen ist die Nico Langmann Foundation, die Kinder und Jugendliche mit Sportrollstühlen und speziellen Sportgeräten unterstützt. Bei der 19. Ausgabe im November 2025 waren rund 51.000 Euro zusammengekommen.
Von Spar bis Steffl: das Ensemble der Jubiläumsausgabe
Für die Jubiläumsausgabe angekündigt waren unter anderem Christoph Andexlinger (SES Spar European Shopping Centers), Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl), Andrea Maier (Roche), Christine Pol-Berzler (Ottakringer Getränke AG) und Medianet-Verlagsleiter Bernhard Gily. Aus dem Sport waren Olympiasieger Bernhard Gruber aus der Nordischen Kombination und Alex Suppan, Europameister 2024 im 3x3-Basketball, mit dabei.
Vorbereitet wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Vocal Coach Eric Papilaya. Durch den Abend sollte erneut Norbert Oberhauser führen, die musikalische Umsetzung lag bei Martin Böhm und Ludwig Cross von MG Sound.
Quellen
Leadersnet, 11.06.2026: Kitzbüheler Idee wurde zum Wiener Charity-Erfolg mit 630.000 Euro Spenden
Leadersnet, 30.11.2025: Charity-Veranstaltung bringt 51.000 Euro für Licht ins Dunkel und Sporthilfe