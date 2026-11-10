Manager:innen machen Musik: Zum 20. Jubiläum tauschten Führungskräfte das Büro gegen die Bühne

Erstmals auch die Nico Langmann Foundation unter den Begünstigten

Der Erlös des Abends geht an den Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und an die Österreichische Sporthilfe. Neu dazugekommen ist die Nico Langmann Foundation, die Kinder und Jugendliche mit Sportrollstühlen und speziellen Sportgeräten unterstützt. Bei der 19. Ausgabe im November 2025 waren rund 51.000 Euro zusammengekommen.

Von Spar bis Steffl: das Ensemble der Jubiläumsausgabe

Für die Jubiläumsausgabe angekündigt waren unter anderem Christoph Andexlinger (SES Spar European Shopping Centers), Thomas Hahn (Kaufhaus Steffl), Andrea Maier (Roche), Christine Pol-Berzler (Ottakringer Getränke AG) und Medianet-Verlagsleiter Bernhard Gily. Aus dem Sport waren Olympiasieger Bernhard Gruber aus der Nordischen Kombination und Alex Suppan, Europameister 2024 im 3x3-Basketball, mit dabei.

Vorbereitet wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Vocal Coach Eric Papilaya. Durch den Abend sollte erneut Norbert Oberhauser führen, die musikalische Umsetzung lag bei Martin Böhm und Ludwig Cross von MG Sound.

Quellen

Leadersnet, 11.06.2026: Kitzbüheler Idee wurde zum Wiener Charity-Erfolg mit 630.000 Euro Spenden

Leadersnet, 30.11.2025: Charity-Veranstaltung bringt 51.000 Euro für Licht ins Dunkel und Sporthilfe

managermachenmusik.at