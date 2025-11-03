Liebes Leben: Von „Affenliebe“ und der heilsamen Wirkung der Kunst

Sie lassen sich in Ihrer Kunst von Frauen inspirieren, so auch von der kürzlich verstorbenen Primatenforscherin Jane Goodall.

Ihr Tod betrübt mich sehr. Sie war mit Anfang neunzig ein Feuerwerk von Lebensgeist. Ich war vor Jahren schon bei einem ihrer Vorträge und sofort von dieser Energie erfasst. Der Gedanke ließ mich nicht mehr los, diese Frau zu malen. Ich habe mich dann intensiver mit Goodalls Lebensgeschichte auseinandergesetzt, bin immer tiefer darin eingetaucht. Dabei wurde mir immer klarer, mit welcher Liebe sie ihre Arbeit machte, und dass sie im hohen Alter noch aktiv war und reiste, um ihre Botschaft zu verbreiten. Jane Goodall wurde durch Zufall für ein Projekt in Afrika eingesetzt und hat dann dort entdeckt, dass Schimpansen Intelligenz und Emotionen haben. In ihrer Jugend war das noch so, dass man Tiere als emotionslos betrachtet hat.

Und damit hat Jane Goodall aufgeräumt?

Damit hat sie aufgeräumt. Sie hat die Primaten beobachtet und hat aufgrund von deren Verhalten nachweisen können, dass Schimpansen Intelligenz, Persönlichkeit und Emotionen haben. Sie hat als Forscherin nicht vom Labor aus gewirkt, sondern war im Urwald unter ihnen, das war ihr Leben.

Stichwort Emotionen. Sie haben durch den Tod eines Kindes einen Schicksalsschlag erlebt.

Mein Sohn ist vor mittlerweile elf Jahren verstorben. Hätte ich die Malerei nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich noch einmal in ein erfülltes Leben zurückfinden hätte können. Die ersten Monate habe ich ausschließlich Bilder von meinem Sohn gemalt, und das war so eine intensive Auseinandersetzung. Irgendwann konnte ich zum Glück dann wieder damit beginnen, am sozialen Leben teilzunehmen.

Ist das eine Art Selbsttherapie, künstlerisch tätig zu sein?

Das war schon bei den alten Griechen so, dass Kunst als Ausdrucksform heilsam wirkt, indem man sich durch dieses Medium auch mit allem Schwierigen auseinandersetzt. Am schlimmsten ist, Emotionen von sich wegzuschieben und so zu tun, als würden sie nicht existieren. Denn irgendwann werden sie so groß, dass sie einen überrollen und nur im Moment der Auseinandersetzung gibt es die Chance, zu heilen; vielleicht sogar, dass etwas Besseres daraus entstehen kann. Ich glaube auch, dass ich durch ein gewachsenes Bewusstsein tatsächlich heute das Leben tiefer genießen, tiefer wahrnehmen kann. Und das eben aufgrund meiner Erfahrungen und meiner Suche nach der Schönheit auch in dem, was wir oft als nicht vordergründig als schön bezeichnen. Überall ist Schönheit zu finden.