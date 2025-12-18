News Logo
Die Top 11 wahrer Liebe

Menschen
Monika Wogrolly

Woran merken Sie, dass es wirklich Liebe ist? Und nicht etwa Love Bombing, nur um Sie zu erobern und gleichsam „Probe zu fahren“, aber dann wieder zu vergessen.

1. Gedächtnisleistung

Eine liebende Person merkt sich genau, was Sie sagen. Sie hört Ihnen aktiv zu. Das geschieht aber eben nicht roboterhaft und auch nicht perfekt – was schon zum nächsten Zeichen der Liebe überleitet.

2. Widerrede

Die Person, die Sie wirklich liebt, ist kein Jasager. Es gibt auch Widerreden. Dies aber immer wertschätzend und: Schon kommen wir zu einem weiteren äußerst wesentlichen Indiz wahrer Liebe.

3. Respekt

Eine liebende Person wird Sie aus einem inneren Bedürfnis heraus respektvoll behandeln, woran man sie nicht erinnern muss. Sollte sie einmal daneben greifen, erfolgt der nächste Punkt. Die Einsicht.

4. Einsichtsfähigkeit

Wer liebt, erkennt, ohne darauf aufmerksam gemacht werden zu müssen, was er falsch gemacht hat. Die Person wird sich immer entschuldigen und alles tun, dass es Ihnen mit einer Situation schnell wieder gut geht.

5. Interesse

Eine liebende Person bleibt auch nach der „Schmetterlingsphase“ der Verliebtheit an Ihnen interessiert. Sie nimmt teil an Ihrer Alltagsrealität ebenso wie an Ihren Gefühlen, ohne dass es ihr zu viel oder langweilig wird.

6. Grenzen

Eine ernsthaft und ehrlich liebende Person bleibt sich immer selbst treu. Sie ist kein Opfermensch, sondern jemand, der seine Grenzen genau kennt und sich in einer Partnerschaft auch mal zurückzieht.

7. Selbstfürsorge

Jemand, der ernsthaft liebesfähig ist, sorgt gut für sich selbst, um dann für andere da sein zu können.

8. Fairplay

Eine liebende Person hat keinen Wettbewerb nötig. Sie ist nicht neidisch oder eifersüchtig, aber legt größten Wert auf Gleichwertigkeit und einen fairen Umgang miteinander. Man trifft sich oft in der Mitte.

9. Pläne

Eine Person, die Sie wahrhaftig liebt, muss zu keinen Zukunftsplänen gedrängt und überredet werden. Sie wird gern mit Ihnen reden, planen und gestalten.

10. Vertrauensfähigkeit

Eine liebende Person vertraut oder arbeitet zumindest stetig daran, Enttäuschungen der Vergangenheit nicht in die aktuelle Beziehung einzubringen.

11. Nähe

Eine liebende Person sucht Ihre Nähe und wird nicht ewig mit Ihnen über Ihre Sex-Quote oder Untreue diskutieren, auch wenn sie nicht in allen erotischen Wünschen übereinstimmen.

Fazit: Wahre Liebe beginnt mit Klarheit und Selbstbeziehung

Wer wirklich und wahrhaftig liebt, macht seine Gefühle nicht von singulären Ereignissen abhängig. Und nimmt eine Grundhaltung aus Respekt, Wohlwollen und Interesse ein, ohne sich darum bemühen zu müssen. Denn wenn es Liebe ist, dann kommt das von Herzen. Wichtig ist, dass Sie zunächst mit sich selbst in einer guten Beziehung sind. Hört sich komisch an, ist aber genauso. Denn sind sie mit sich im Clinch, in einem inneren Konflikt, im Unreinen, färbt das auf Ihr Liebesleben, ja zunächst einmal auf Ihre Bindungsfähigkeit ab.

Darum ist es umso besser, je klarer Sie sich über Ihre eigenen Wünsche, aber auch Befürchtungen, Zweifel und Ängste sind. Liebe und Sex sind Möglichkeiten, frei zu atmen, Sie selbst und sorglos zu sein. Nur dann ist es kein Etikettenschwindel und keine aufgesetzte Pseudobeziehung, um nach außen zu beweisen, dass man „lieben kann“. Und nur dann ist es wahre Liebe.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 50/25 erschienen.

