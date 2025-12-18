Die Top 11 wahrer Liebe

Wer wirklich und wahrhaftig liebt, macht seine Gefühle nicht von singulären Ereignissen abhängig. Und nimmt eine Grundhaltung aus Respekt, Wohlwollen und Interesse ein, ohne sich darum bemühen zu müssen. Denn wenn es Liebe ist, dann kommt das von Herzen. Wichtig ist, dass Sie zunächst mit sich selbst in einer guten Beziehung sind. Hört sich komisch an, ist aber genauso. Denn sind sie mit sich im Clinch, in einem inneren Konflikt, im Unreinen, färbt das auf Ihr Liebesleben, ja zunächst einmal auf Ihre Bindungsfähigkeit ab.

Darum ist es umso besser, je klarer Sie sich über Ihre eigenen Wünsche, aber auch Befürchtungen, Zweifel und Ängste sind. Liebe und Sex sind Möglichkeiten, frei zu atmen, Sie selbst und sorglos zu sein. Nur dann ist es kein Etikettenschwindel und keine aufgesetzte Pseudobeziehung, um nach außen zu beweisen, dass man „lieben kann“. Und nur dann ist es wahre Liebe.