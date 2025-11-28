Situationship: Liebe lieber unverbindlich

Stellen Sie sich vor, Ihr Ehemann eröffnet Ihnen, mit „dieser anderen Frau“ sei es nichts Ernstes. Nicht mehr als eine Situationship. So geschehen bei Anne, Bastians Frau seit 20 Jahren. Er versteht die Welt nicht mehr – und schon gar nicht seine Frau. Sie sei bestens versorgt, er sei der galanteste Ehemann und der fürsorglichste. Dass es Nina in seinem Leben gebe, liege allein an Annes Verhalten. „Wenn sie mir keine Liebe gibt, muss ich mir das woanders holen.“

Annes erotischer Lockdown führte zu getrennten Betten und seiner Suche nach einem Liebesersatz. Und so kam nach zahlreichen Affären auch Bastians dauerhaftes Situationship aus seiner Sicht logisch ins Spiel. Dass Anne dies zum Anlass nahm, die Scheidung einzureichen, hält Bastian für eine hysterische Überreaktion. Obwohl für ihn nicht ausgeschlossen ist, wenn es mit Anne nichts mehr wird, eines Tages Nina zu heiraten. Was ist eine Situationship und was sind die Vorteile und Nachteile?