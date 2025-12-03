Die Macht der Projektion: Warum manche Gefühle stärker sind als die Realität

Mögliche Erklärungen bei Marion: Sie projiziert unerfüllte Wünsche auf den Entschwundenen, so wie nach der Scheidung der Eltern auf ihren Vater. Ronald soll den Verlust des verlorenen Vaters wiedergutmachen.

Eine andere Erklärung ist die Idealisierung: Durch das anfängliche Lovebombing und den anschließenden Beziehungsabbruch wird Marions Verlustangst getriggert. Dadurch gerät sie in das Dilemma, ja gar nicht scharf auf diesen Mann zu sein, während ihr „inneres Kind“ ihn herbeisehnt. Der Haken daran: Ronald kann die Verletzung nicht heilen.