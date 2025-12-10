„Monkey Branching“: Von einer Beziehung in die nächste

In der Informatik stellt der Begriff „Branching“ auf die Entwicklung gesonderter Versionen ab, um die Parallelentwicklung mehrerer Projekte zu gewährleisten, ohne dabei die Hauptlinie zu beeinträchtigen. Auf die Liebe umgelegt, wird eine bewährte Beziehung fortgesetzt, obwohl schon – darum der Bezug zum Affen – nach einem nächsten Ast ausgespäht wird. Und erst wenn der Affe den nächsten Ast für tragfähig befunden hat, lässt er den alten los.

Die parallele Suche nach „etwas Besserem“ zeichnet auch die Beziehung von Andreas aus. Er hält eisern an Sophie fest. Sie hat den Aufschwung aber schon mit Günther in Sicht. Der neue Beziehungsast winkt im Urwald der Emotionen. In der Paartherapie eröffnet Sophie nach zehn mal 90 Minuten, in denen wir ihre Beziehung mit Andreas zu retten suchten: „Da ist noch was.“ Und outet dann ihren neuen Tarzan der Gefühle auf der Praxiscouch.