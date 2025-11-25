Wogrollys Couch: Harald Christandl und die Liebe zum Abtauchen

Ist der Beruf eines Richters oder Anwaltes ein Machtberuf?

Ja, es ist schon ein Machtberuf. Richter treffen in erster Instanz im Zivilbereich oder im Strafbereich eine Entscheidung, die sich auf ein Beweisverfahren reduziert. Und das Beweisverfahren ist in Österreich kaum bekämpfbar.

Woran scheitern heutzutage Beziehungen?

Soweit das zwischenmenschliche Beziehungen betrifft, Ehen oder auch Geschäftspartnerschaften, ist da meistens auf einer Seite der Wohlstand, wobei die Gier zunimmt, dass immer jeder mehr will, jeder höher, jeder weiter drängt. Der Erwartungs- und Optimierungsdruck nehmen zu, die Bilanz muss immer plus sein. Wenn hier irgendwo dann ein Missverhältnis rauskommt, fühlt sich meist einer übergangen und versucht dann hier irgendwo das Ganze zu bekämpfen.

Eine monogame Beziehung ist heute fast schon die Ausnahme. Und die Ursachen für Scheidungen, die ich miterlebe, sind immer häufiger nicht so sehr das übliche Fremdgeh-Theater, sondern zunehmend Unzufriedenheit und Zeitmangel. Die Leute flüchten sich in ihre Handys, wenn man sie zusammen sieht, wir haben Handyspielchen, das Handy wird nebeneinander benutzt, ohne das Gespräch zu suchen. Ich glaube, dass wir hier mehr und mehr abdriften, dass hier schon die elektronischen Medien so einen großen Einfluss auf das Beziehungsleben haben, neben den üblichen sonstigen Gründen für eine Trennung.

Wie kann man die Liebe haltbar machen?

Durch Verständnis, durch gegenseitigen Respekt. Ich bin mit meiner Frau seit vierunddreißig Jahren verheiratet – und immer noch glücklich verheiratet. Das geht nicht ohne Beziehungsarbeit, indem wir beruflich und privat viel Zeit miteinander bringen. Man schafft sich daneben auch individuelle Freiräume, das gehört dazu, und das Grundvertrauen, dass man gemeinsam bestimmte Ziele verfolgt und erreicht. Dort liegt der Schwerpunkt, den man da zu bearbeiten hat.

Ihre Frau geht aber wahrscheinlich nicht mit in den Boxring, oder?

Nein, das macht sie nicht. Man muss darauf achten, dass man bestimmte Zeiten gemeinsam verbringt und gemeinsam unternimmt. Und das das funktioniert schon, wenn beide wollen.

Wenn ich nach einem langen Tag aus meiner Praxis gehe, dann will ich keine Frage mehr gestellt bekommen. Wie ist das bei Ihnen?

Bei mir ist das ganz anders. Ich bin eigentlich immer erreichbar; ich habe schon im fernsten Ausland Verträge diktiert. Für mich ist es eine Art von Therapie, wenn trotzdem das Telefon läutet. Zwar viel weniger, aber ich bin noch immer online verbunden. Ich brauche, dass ich gebraucht werde. Ich bin ein Workaholic. Das Schlimmste ist für mich, wenn ich einmal nicht gebraucht werde. Also wenn einmal zwei, drei Stunden, auch im Urlaub kein Anruf kommt, kein Mail, wo jemand was haben will, dann werde ich fast beunruhigt. Ich brauche das immer, gebraucht zu werden. Ich liebe das.

Ich suche mir auch gezielt immer Adrenalin-Geschichten. Im Job sind es Herausforderungen, die nahezu lösbar sind, und befriedigend ist, wenn man dann Lösungen möglich macht. Und im Privatleben habe ich mittlerweile fünfzehn Marathons hinter mir und vierzig Halbmarathons. Ich bin in der Südsee gelaufen bei vierzig Grad, lauter verrückte Geschichten. Ich bin mit dem Viererbob durch den Eiskanal gefahren mit Bob-Olympiasieger Harald Winkler. Tauchen, Boxen, ich liebe alles, wo man richtig körperlich und mental gefordert wird.