Künstliche vs. künstlerische Intelligenz

Im Rahmen der Untersuchung gab das Team einerseits Menschen - 272 bildenden Künstlerinnen und Künstlern, sowie 276 nicht künstlerisch Ausgebildeten - und einem mit Zeichnungen von Menschen trainierten KI-System, das unter zwei verschiedenen Bedingungen arbeitete, sehr rudimentäre, abstrakte Reize, auf deren Basis sie Zeichnungen anfertigen sollten. Das waren in der Regel einzelne oder wenige Linien auf einem weißen Untergrund, die als Stimulus für eine Zeichnung dienten. Die beiden KI-Bedingungen unterschieden sich dadurch, dass das KI-System einmal ein Beispiel geliefert bekam, welche Idee ein Mensch zu der abstrakten Angabe hatte, in der zweiten Bedingung es hingegen kein von Menschen generiertes Anschauungsmaterial gab.

Die Kreativität der so entstandenen Bilder wurde dann von 255 menschlichen Gutachtern und vom KI-System „GPT-4o“ - sozusagen als Quasi-KI-Gutachter - eingeordnet. Bewertet wurden fünf Aspekte: Das Gefallen, die Lebendigkeit, Originalität, Ästhetik sowie die durch das Gesehene erweckte Neugierde. Die mit Abstand höchsten durchschnittlichen Punktezahlen erzielten die bildenden Künstlerinnen und Künstler. Danach folgten die Menschen ohne weitergehende künstlerische Bildung. Das KI-System mit menschlicher Hilfestellung landete auf Rang drei, während der KI-Kollege ohne humane Anleitung abgeschlagen auf dem letzten Platz rangierte, wie es in der Publikation heißt.