„Rheingold“ bei den Salzburger Osterfestspielen

So hat man das Es-Dur-Vorspiel noch nicht gehört. Eine Partitur bis in die Strukturen auseinanderzunehmen, die anatomisch präparierten Orchesterstimmen aber gleichzeitig in gleißender Vollkommenheit auszubreiten, das dirigiert Petrenko niemand nach. Christian Thielemann, der andere Dirigent, der solcher Wunder mächtig ist, setzt mit den Wienern auf das Karajan’sche Prinzip der Überwältigung durch Schönheit bis in die Pianissimi. Petrenkos Lesart zeichnet sich durch funkelnde Intellektualität aus.

Der Regisseur und Ausstatter Kirill Serebrennikov, der zuletzt an der Staatsoper Niederlage auf Gelungenes gehäuft hat, verharrt hier auf halbem Weg zwischen beiden. Einerseits vertraut er den Mythen, und nicht nur den germanischen. Das hat schon seinen Sinn, wenn man sich Wagners Umgang mit den Weltreligionen vergegenwärtigt. Nicht zu reden von der Tatsache, dass die fatale Errichtung der Götterburg Walhall durch die betrogenen Riesen im Detail der „Ilias“ nachgebildet ist (diesfalls der Baugeschichte der Mauern Trojas).