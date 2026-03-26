Casinos Austria wird Partner der Seefestspiele Mörbisch: Kooperation bringt neue Angebote für Besucher

Der Bühnenbildentwurf von Walter Vogelweider für die Seefestspiele 2026.©Kurt Pinter
Casinos Austria engagiert sich künftig bei den Seefestspielen Mörbisch. Geplant sind Aktionen rund um die Produktion „Ein Käfig voller Narren“.
Casinos Austria baut sein kulturelles Engagement in Österreich weiter aus und wird Partner der Seefestspiele Mörbisch. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Produktion „Ein Käfig voller Narren“. Für Besucherinnen und Besucher sind im Rahmen der Partnerschaft mehrere Aktionen vorgesehen, die zusätzliche Angebote rund um den Festspielbesuch schaffen sollen.
Unter dem Motto „Der 13. zahlt sich aus!“ erhält jede 13. telefonische Kartenbuchung an den 13. der Monate April, Mai, Juni und Juli eine Einladung zu einem Casinobesuch. Ein weiterer Programmpunkt ist für den 13. August 2026 geplant: Gäste der 13. Sitzreihe erhalten ein Programmheft sowie ebenfalls eine Einladung zu einem Casinobesuch. Darüber hinaus lädt Casinos Austria in der Pause zu einem Getränk ein.
Gesellschaftlichen Mehrwert für Österreich
Casinos-Austria-Generaldirektor Erwin van Lambaart verweist auf die Rolle von Kultur als verbindendes Element in der Gesellschaft. „Als erfolgreiches Unternehmen tragen auch wir Verantwortung dafür, gesellschaftlichen Mehrwert für Österreich zu schaffen“, so van Lambaart.
Seefestspiele-Generalintendant Alfons Haider betont die gemeinsame Ausrichtung auf Unterhaltung und Erlebnisqualität. Das Sponsoring sei ein Beitrag zur Umsetzung der kommenden Produktion und zur Weiterentwicklung des Angebots für das Publikum.
Kulturelle Erlebnisse für ein breites Publikum
Die Zusammenarbeit ist Teil der langfristigen Kulturförderung von Casinos Austria, die laut Unternehmen darauf abzielt, kulturelle Angebote in Österreich zu unterstützen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.