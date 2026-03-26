Casinos Austria wird Partner der Seefestspiele Mörbisch: Kooperation bringt neue Angebote für Besucher

Casinos Austria baut sein kulturelles Engagement in Österreich weiter aus und wird Partner der Seefestspiele Mörbisch. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Produktion „Ein Käfig voller Narren“. Für Besucherinnen und Besucher sind im Rahmen der Partnerschaft mehrere Aktionen vorgesehen, die zusätzliche Angebote rund um den Festspielbesuch schaffen sollen.

Unter dem Motto „Der 13. zahlt sich aus!“ erhält jede 13. telefonische Kartenbuchung an den 13. der Monate April, Mai, Juni und Juli eine Einladung zu einem Casinobesuch. Ein weiterer Programmpunkt ist für den 13. August 2026 geplant: Gäste der 13. Sitzreihe erhalten ein Programmheft sowie ebenfalls eine Einladung zu einem Casinobesuch. Darüber hinaus lädt Casinos Austria in der Pause zu einem Getränk ein.