Anna Felnhofer: Wenn ein Fremder aus dem Spiegel sieht

Dass der Text drei Jahre lang in Erinnerung geblieben ist, hat zwei Ursachen. 1) seine verstörende Sprachgewalt: Die Folter, die einem Buben hinter den Schulcontainern von seinen Kommilitonen zugedacht wird, kann einem den Schlaf rauben, mit solch kalter, diagnostischer Farbenpracht ist sie beschrieben. Und 2) wurde die Verfasserin am Ende des Bachmann-Wettlesens 2023 Opfer eines veritablen Untergriffs: Die hoch favorisierte Österreicherin Anna Felnhofer wurde von der Jury-Vorsitzenden, die ihre eigene Kandidatin siegen sehen wollte, tatsachenkonträr auf den zweiten Platz gepunktet.

Die Vorsitzende wurde daraufhin in Klagenfurt nicht mehr erblickt. Aber der Zwanzigminüter ist zum Roman geworden, der alle Versprechen einlöst. Von „Prosopon“, griechisch Maske, leitet sich die Wahrnehmungsstörung Prosopagnosie her, an der 2,5 Prozent der Bevölkerung erkrankt sind. Der Betroffene ist außerstande, Gesichter zu erkennen, in schweren Fällen sind ihm die eigenen Eltern fremd, bis er am Ende sich selbst nicht mehr im Spiegel erkennt.