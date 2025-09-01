News Logo
Klaus Albrecht Schröder wird Geschäftsführer des Wiener Aktionismus Museum

Klaus Albrecht Schröder©Matt Observe/News
Der Ex-Albertina-Chef wird in seiner neuer Rolle am Donnerstag in Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Klaus Albrecht Schröder übernimmt die Geschäftsführung des Wiener Aktionismus Museum (WAM). Das teilte das WAM am Montag in einer Einladung zu einer Pressekonferenz mit. Diese wurde ursprünglich für Freitag geplant, wurde aber „wegen Terminkollision“ auf Donnerstag (4. September 2025) vorverlegt. Schröder, der am 15. September seinen 70. Geburtstag feiert, war von 1999 bis 2024 Generaldirektor der Albertina.

Das WAM widmet sich seit März 2024 in wechselnden Ausstellungen in erster Linie Arbeiten von Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Das Museum geht auf eine Initiative privater Sammler zurück. Grundstock ist die Sammlung Friedrichshof, die einst von Muehls Kommune zusammengetragen wurde. Aktuell haben die beiden Gründungsmitglieder Jürgen Boden und Philipp Konzett die Geschäftsführung inne.

