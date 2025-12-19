Burgtheater: Götterdämmerung im „Ferienhaus“

Michael Maertens tritt in Gestalt eines überstressten Architekten auf. Dass ihn die Familie für seinen Preis feiern will, nervt ihn. Nur Tochter Lena, weiß, was der Vater braucht. Ruhe und ein belegtes Brot. Die Familie aber entschuldigt Carl alles, denn er ist ein Genie. Zarte Andeutungen lassen Schlimmes vermuten, wie das Verschwinden der Nichte Karoline. Oder, wenn Thomas, Carls Bruder erzählt, wie der als Kind bei einem Urlaub in der Bretagne sich am Tod seines Hundes schuldig gemacht hat, legt Stone Spuren in dessen Abgründe. Die liegen tief.

Denn Carl hat eine Neigung für kleine Mädchen und macht auch vor seiner Nichte Karoline und seiner Enkelin Flora nicht Halt. Mindestens so schlimm wie diese Taten sind das Schweigen der Familie. Alle wissen davon. Doch niemand hält ihn auf. Lena setzt sogar ihre eigene Tochter den Verbrechen ihres Vaters aus. Das Kind nimmt sich daraufhin das Leben. Am Ende lässt sie von ihrer Lebensgefährtin das Haus in Brand stecken. Die beiden Frauen finden in den Flammen den Tod. Damit gibt sich Stone nicht zufrieden.