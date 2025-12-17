Spitzentöne: Der Ressort-Autist überschreitet die Fachgrenzen – die Jahresbilanz

Da beginnt sich das Jahr eben erst zu verabschieden, und gleich werde ich wieder zur Überschreitung meiner Ressort-autistischen Befugnisse verpflichtet. Seit 2018 geht das jetzt schon, und das Bedrückende ist die Redundanz der Themen: Nie wurde es besser, im Gegenteil.

Lassen Sie mich also wieder mit der mir nächsten, mich am tiefsten echauffierenden Materie beginnen, dem irrsinnig aufschießenden Antisemitismus. Da musste am 11. Dezember der Wiener Antiquar Rainer Schaden wegen Wiederbetätigung vor ein Schöffengericht, weil er Nazi-Literatur in Umlauf gebracht habe. Was dieser bekannt integre Mann begangen hat? Er hat den Nachlass der Historikerin Brigitte Hamann erworben und im Internet einem sorgsam verlesenen Interessentenkreis angeboten. Diese bedeutende Volksbildnerin und Aufklärerin hat für ihr Standardwerk „Hitlers Wien“ tatsächlich Werke aus der Nazi-Zeit bemüht, alles andere hätte auf ein eigenwilliges Wissenschaftsverständnis verwiesen.

Schaden wurde zwar freigesprochen, aber allein die Tatsache, dass dem 78-Jährigen, hoch verdienten Mann im Jänner die Polizei den Laden auseinandernahm und er von der Justiz ein Jahr lang in Angst und Aufregung gehalten wurde, ist mehr als ein Skandal. Nämlich eine weitere Vollzugsmeldung jener aus Unbildung und Denunziationslust resultierenden Doppelmoral, die nach dem Vorbild der sozialen Medien offenbar auch nach der Justiz greift.

Während nämlich Grenzalphabeten unstatthafte Wörter aus literarischen Werken tilgen und Ehrenmänner gerichtlich drangsaliert werden, marodieren arabische Import-Nazis mit Parolen, die den Einsatz von Wasserwerfern rechtfertigen würden, durch den öffentlichen Raum. Ihre Spießgesellen formieren sich ungeahndet aus schicken, scheinbar linken Künstlerkreisen. Die Folgen konnten wir soeben in Australien begutachten.