„Fidelio“ an der Wiener Staatsoper: Ein Denkmal für den Engel Leonore

Wer hätte gedacht, dass in Wien Traditionen gebrochen werden können? Und das an der Staatsoper, wo Proteststürme dem Schlussakkord von Neuproduktionen folgen wie der Donner dem Blitz. Regisseur Nikolaus Habjan demonstrierte mit seiner Inszenierung von Beethovens „Fidelio“, dass es möglich ist. Denn die Proteste blieben aus.

Die paar wenigen Buhrufe wurden von den Bravos überbrüllt. Damit war zunächst nicht zu rechnen, denn einige im Stammpublikum hatten schon Monate vor der Premiere die Messer gewetzt, weil sie „ihren“ „Fidelio“, mit dem man als Opernbesucher in Wien aufgewachsen ist, nicht hergeben wollten. Gemeint ist Otto Schenks Inszenierung aus dem Jahr 1970. 268 Vorstellungen in 55 Jahren sind davon zu verbuchen.