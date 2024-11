Welche Rolle spielt die Albertina im Konzert der großen Museen?

Das ist eine interessante Frage. In den letzten 10, 15 Jahren hat sich das Verständnis eines Museums grundlegend verändert, mehr als in den 250 Jahren davor. Jahrhundertelang hat der künstlerische Kanon und die Menge der ihn repräsentierenden Werke den Rang eines Museums definiert. Der Kanon war naturgemäß eurozentrisch, weiß und männlich. Alle, die wir einen großen Künstler nennen – Leonardo, Raphael, Michelangelo bis zu Picasso, Schiele, Klimt, Kokoschka oder Warhol – sind eurozentrisch. Wo bleibt der Beitrag Afrikas? Asiens? Wo war 250 Jahre lang Amerika? Die Globalisierung der Kunst übt einen so enormen Druck aus, dass diese Gegenwart alles andere bis auf Ausnahmen verdrängt. Die Besucher zur Kunst des 19. Jahrhunderts sterben mit der Sterberate aus. Ich will das nicht beklagen, denn wenn eine Epoche an Relevanz verliert, tritt anderes an seine Stelle. Wir haben über 50 Ausstellungen in der Albertina gezeigt, mit 300.000 bis 500.000 Besuchern. Das geht nur mehr in einer Kultur-Metropole. Das Museums-Ranking – wo steht der Louvre und wo die Uffizien – hat mit der Veränderung des Kanons abgedankt. Es geht viel mehr um die Frage, wie man seinem Publikum dient. Wer hätte vor 30 Jahren Künstler gekauft, die jünger als 70 Jahre sind? Heute werde ich angerufen: Hast du den oder die schon? Nein? Die musst du nehmen, die ist schon 28 und wird von Rubell, Pinault oder Arnault gesammelt. Es gibt jetzt ganz andere Kriterien, die über den Rang eines Museums entscheiden: Relevanz, Aktualität, Brisanz.

Apropos Sein: Wie macht man einen Künstler?

Man macht ihn nicht. Man kann keinen Künstler „machen“. Eine Ausstellung in der Albertina und man wird berühmt? Einmal ein hoher Preis bei Sotheby’s und man wird berühmt? In Wahrheit ist das ein komplexes Netz, das man kaum steuern kann. Aber man kann einen Künstler für Wimpernschläge der Geschichte unterstützen. In Summe reagiert dieses informelle Netz an Kunstinteressierten auf all diese Bewegungen. Eine Präsentation in einem Museum ist nicht für sich genommen ein Preistreiber. Museen sind daher auch keine Durchlauferhitzer für Wertsteigerungen.

Thaddaeus Ropac, österreichischer Galerist mit weltweit anerkannter Bedeutung, sagt das Gegenteil. Es tut dem Künstler gut, wenn er ihn in einem großen Museum platziert.

Das bestreite ich nicht! Aber das ist eben nur ein Pfeiler. Dieses Gebäude, das einem Künstler den Rang eines Gerhard Richter oder Maria Lassnig verleiht, steht nicht auf zwei oder drei Säulen: es steht auf 50 Pfeilern – Galerien, Museen, Sammlern, Auktionshäusern, Kritikern usw. Früher habe ich geglaubt, dass die großen Auktionshäuser den pekuniären Wert dominieren. Tatsächlich spielen wir alle zusammen und am Ende des Tages ist das eine Abstimmung mit den Füßen, hoffentlich auch mit den Augen und den Köpfen, wenn uns ein Künstler etwas sagt und uns bewegt.