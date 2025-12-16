Edgar Reitz: „Der größte Schmerz ist die Vergänglichkeit“

Das Gespräch kommt auf die Arbeit eines Filmemachers. Bildet er die in seinem Film ab? Das sei ein Spiegel im Spiegel, sagt Reitz. „Das größte Rätsel für die moderne Physik ist das Phänomen der Zeit. Der Film ist das einzige künstlerische Mittel, mit dem man Zeit darstellen, beschreiben und aufbewahren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich Menschen erinnert haben, bevor es Film gab. In unserer Erinnerung spielt die Entdeckung der Kinematografie eine Rolle. Denn wir haben bewegte Bilder in unseren Köpfen, was es vorher nicht gab. Die Klassiker, ob Goethe oder Shakespeare oder wer auch immer, hatten andere Erinnerungsarten gehabt als wir. Darum geht es auch dem Maler Delalandre. Er will will durch die Kunst ein bleibendes Denkmal schaffen – für sich selbst im Grunde. Das ist ja auch nicht illegitim. Der größte Schmerz, den wir als Menschen kennen“, fährt er fort, „ist unsere Vergänglichkeit. Das ist das, wogegen wir kein Mittel haben.“

Die Filmfigur Leibniz hingegen trage ein weiteres Stück Nachleben in sich. „Ich sehe, dass ein Stück seiner Lebenszeit im Porträt geblieben ist. Der Moment der Aufnahme ist vorbei, liegt in der Vergangenheit, aber sein Atmen, sein Denken, sein Sein, sein Dasein ist jetzt im Bild. Sein Dasein, in der Philosophie nennt man das Ontologie, wandert aus der Figur, aus dem Schauspieler oder aus der Figur, wandert herüber in das Bild, also in das Filmbild. In Wirklichkeit ist die Zeit weg. Wohin geht denn die Zeit, wenn sie vergeht? Das wissen wir nicht. In der Kunst, im Film hat sie einen Ort, wo sie bleiben kann.“

Das Schaffen eines Meisters ist ein guter Ort dafür.