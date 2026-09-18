Als Liebhaber absurder Geschichten gefällt mir diese hier schon lange: Eine künstliche Superintelligenz erhält von Menschen den Auftrag, möglichst viele Büroklammern zu akkumulieren. Also optimiert die ASI (Artificial Super Intelligence) die Prozesse der Büroklammerherstellung durch Streamlining der Produktionsprozesse und Lieferketten und überhaupt alles, was man im Lehrbuch der Effizienz- und Effektivitätssteigerung finden kann.

Als die Auftraggeber den Eindruck bekommen, dass das ein bisschen aus dem Ruder läuft, versuchen sie, die ASI zu stoppen, aber die Superintelligenz unterläuft alle diese Versuche, weil sie ja darauf programmiert ist, ihren Auftrag zu erfüllen. Die ganze Welt steht unter dem Primat der Büroklammererzeugung, und mit der Erkenntnis, dass nicht nur die ganze Welt, aber auch der Mensch aus Atomen besteht und man prinzipiell aus Atomen alles herstellen kann, auch Büroklammern, zerlegt die ASI am Ende den Menschen in seine atomaren Bestandteile, um Maschinen zur Büroklammerherstellung zu erzeugen, und wenn sie nicht inzwischen durch ein Wunder oder ein Problem in der Energieversorgung abgestellt wurde, durchforstet die Superintelligenz noch heute entfernte Sonnensysteme auf der Suche nach Ressourcen für die Herstellung von Büroklammern.