Elke Kahr: „Keine Waffen in privater Hand“

Der Vormittag des 10. Juni beginnt für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) mit einer der erfreulichen Aufgaben ihres Amts: Eine Volksschule hat sich im Rathaus angesagt. Die Politikerin führt die Kleinen gerade durch das Amtsgebäude, als kurz nach 10 Uhr die unfassbare Nachricht eintrifft: Im BORG in der Dreischützengasse wird geschossen, neun Schüler und eine Lehrerin sterben.

Für Elke Kahr ist klar, die Menschen, die von dieser Tragödie betroffen sind, brauchen mehr als Betroffenheitsbekundungen, sie brauchen Hilfe, und das sofort. „Wenn so etwas passiert, kommen auf die Angehörigen enorm hohe Kosten zu. Wir sind heute noch mit den Menschen in Kontakt. Wir sind für sie da, wenn sie etwas brauchen“, erklärt sie im Gespräch mit News.