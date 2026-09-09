Irlands Pop-Superstars Westlife eröffnen Saison in Ischgl

Das Konzert wird ab 18 Uhr vor nächtlicher Bergkulisse auf dem Parkplatz der Silvrettaseilbahn stattfinden und die Wintersaison einläuten, teilten die Veranstalter mit. Zum Besten geben werden die irischen Balladen-Spezialisten vor allem Hits wie "Swear It Again", "Flying Without Wings", "My Love", "Uptown Girl", "You Raise Me Up", "Queen of My Heart" oder "If I Let You Go".

Im Jahr 1998 hatte die weltweite Erfolgsgeschichte der damaligen Boyband, in der Mehrzahl aus dem irischen Sligo stammend, begonnen. Und sie riss seitdem nicht ab. Derzeit sind Westlife zu dritt unterwegs, da der vierte Protagonist, Mark Feehily, seit 2024 wegen gesundheitlicher Probleme pausieren muss.

Mehr als 55 Millionen Tonträger verkauften Westlife bisher, in Großbritannien und Irland bilden die mittlerweile Mittvierziger nach wie vor die meistverkaufte Album-Band des 21. Jahrhunderts. Über sechs Millionen Konzertkarten setzten die vor allem auch in Asien populären Iren bisher ab, allein von der in den vergangenen Jahren abgehaltenen "Wild Dreams Tour" wurden mehr als 1,2 Millionen Tickets verkauft - ausverkaufte Stadionkonzerte inklusive, so etwa in China oder im Londoner Wembley Stadion.

Ischgl wird eine quasi außertourliche Zwischenstation auf der aktuellen "The 25th Anniversary World Tour" sein. Der Hauptteil der Tour beginnt am Donnerstag in Dublin, wo man 13-mal hintereinander die "3Arena" füllen wird.