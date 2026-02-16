„Idomeneo“-Premiere in Innsbruck

In der Innsbruck-Inszenierung war Neptun etwa nicht nur - wie in der Oper angelegt - gnadenloser Gott, sondern auch skrupelloser Kriegstreiber und hartherziger Diktator. Neben dieser kraftvollen Rolle, die mit wenigen Gesangsparts auskam, wirkte die kleine Liebesgeschichte rund um Idamante, der gleichzeitig von Ilia und Elettra begehrt wurde und die letzten Endes auch zu einer Art Happy End führte, fast schon trivial. Aber auch sie hatte ihre klare Funktion und eine allzu deutliche Aussage: Liebe ist stärker als der Krieg. Die „Kampfzonen“ befanden sich damit auf mehreren Ebenen: Zwischen den Zeiten und universell gültig und nicht zuletzt im Zwischenmenschlichen.

Getragen wurde die mehr als gelungene Regiearbeit von Mason dabei von einem auf hohem Niveau, kräftig und zupackend und doch glasklar musizierendem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck und einer durchwegs starken Sängerinnen- und Sänger-Riege, allen voran von Dovlet Nurgeldiyev als Idomeneo, Camilla Lehmeier in der Hosenrolle als Idamante, Anastasia Lerman als Ilia und Publikumsliebling Susanne Langbein als Elettra. Eindrucksvoll auch „Neptun“ Oliver Sailer, der größtenteils wortlos mit schierer Präsenz glänzte.

Für ebenjene sowie für den Regisseur Mason und den musikalischen Leiter des Abends Prießnitz gab es heftige, lang anhaltende Beifallsbekundungen im fast ausverkauften Großen Haus. Diese mündeten schließlich in fast kollektiven Stehovationen.