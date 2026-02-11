Spitzentöne: Intrigen gegen Hinterhäuser: albern und gefährlich

Das Archiv lässt mich im Stich. Ich finde nicht mehr heraus, wann ich das Salzburger Dilemma erstmals in eine giftige Pointe gefasst habe. Kurz nach der Jahrtausendwende könnte es gewesen sein, als die Ära Peter Ruzicka, eine der glänzendsten der Festspielgeschichte, nach vier Jahren am politischen Dilettantismus zerschellt ist (ich erzähle Ihnen im Verlauf dieser Kolumne noch die Details). Die Geschicke Mozarts, Verdis und Richard Strauss’, so schrieb ich damals, lägen wieder einmal in den Händen von Provinzwoiwoden und Kleinstadtschulzen.

Ich erzähle Ihnen das ausdrücklich nicht, weil ich etwa glaube, dass sich im Augenblick wieder eine solche Besetzung am weltführenden Hochkulturfestival zu schaffen macht. Vielmehr habe ich die nunmehrige Landeshauptfrau Edtstadler (ÖVP) schon als Ausreißerin in der unglücklichen Kurz-Partie geschätzt.

Und den Bürgermeister Auinger (SPÖ) kenne ich schlicht nicht. Aber wie sie dem Festspielintendanten Markus Hinterhäuser zuletzt aus läppischen Gründen die „Gelbe Karte“ präsentiert haben, nicht ohne drohend auf die politisch besetzte Kuratoriumssitzung vom 26. Februar zu verweisen: Das gefällt mir nicht.