Ein Grübler unter machtgeilen Hedonisten: „Hamlet“ in der Josefstadt

Gleich zwei Mal serviert Herbert Föttinger dem Josefstadt-Publikum in seiner letzten Saison Shakespeare. Auf Josef E. Köpplingers pompösen Sommernachtstraum im Herbst folgte nun am Mittwoch ein düsterer, entschlackter, am Ende aber doch äußerst konventioneller Hamlet in der Regie von Stephan Müller. Claudius von Stolzmann legt seinen Dänenprinzen mit wehendem Haar als besonnenen Grübler an, der den Akt des Sprechens - bis zum letzten Atemzug - zur Erkenntnisfindung nützt.

Hamlet in Wien, das war in den vergangenen Jahren vor allem die Erinnerung an Andrea Breths sechsstündigen, düsteren Polit- und Psychothriller mit August Diehl im Jahr 2013 am Burgtheater. Doch dann kam im Herbst 2024 Karin Henkel zu Beginn von Stefan Bachmanns Burg-Direktion ans Haus und ergründete die Innenwelt Hamlets mit nicht weniger als fünf Akteurinnen und Akteuren (darunter Katharina Lorenz und Benny Claessens) und stellte ganz nebenbei auch noch die Inszenierbarkeit des Klassikers zur Diskussion.

Mit Stephan Müllers knapp dreistündiger Inszenierung steht nun wieder eine auch für Schulen geeignete Deutung auf dem Programm, die sich stark auf die Haupthandlung konzentriert und Nebenstränge lediglich andeutet.