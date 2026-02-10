Fotoschau im NHM zeigt mögliche Nahrungsmittelproduktion der Zukunft

Anschauliche Beispiele für eine mögliche Nahrungsmittelproduktion der Zukunft liefert bis 19. Juli eine kleine Ausstellung im Naturhistorischen Museum Wien (NHM). „Cockaigne. Schlaraffenland der Zukunft?“ heißt die Schau des 1980 geborenen Tiroler Fotografen Gregor Sailer, der für ein Langzeitprojekt Zugang zu futuristischen Laboren und Hightech-Industriehallen bekommen hat. In ihnen wird mit Arten der Ernährung experimentiert, die eher gespenstisch als genussvoll wirken.

Essen wir künftig Blaualgen und Mehlwürmer statt Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch aus Massentierhaltung? Auf derartige Prognosen wollte sich Sailer am Dienstag bei einem Pressegespräch nicht einlassen. „Ich glaube, es muss in Zukunft eine Kombination geben. Es muss sicher nachhaltiger produziert werden, sonst geht sich das nicht mehr aus.“

Er wolle aber keine Kommentare und Bewertungen zu dem von ihm mit analoger Großformatkamera Dokumentierten abgeben. „Ich bin nicht der, der sagen kann, was die beste Lösung ist, aber ich kann Möglichkeiten aufzeigen. Ich bin kein Wissenschafter, aber ich kann Türen aufmachen. Mir ist sowohl die narrative wie die formalästhetische Ebene wichtig. Das funktioniert auch nur in Kombination. Bestenfalls entsteht so eine Plattform, auf der ein Diskurs stattfindet“, sagte er und bat, sich Zeit zu nehmen, „diese Bilder zu lesen“.