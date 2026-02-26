Hademar Bankhofer mit 84 Jahren gestorben

Der Gesundheitsjournalist Hademar Bankhofer ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 84 Jahren gestorben, hieß es in einer Aussendung im Namen der Familie am Donnerstag. Bankhofer gab jahrzehntelang im österreichischen sowie im deutschen Fernsehen Tipps in Sachen gesunde Ernährung, Naturarzneien oder Hausmittel. Darüber hinaus schrieb er Dutzende Ratgeberbücher und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Der am 13. Mai 1941 in Klosterneuburg geborene Gesundheitsexperte studierte an der Universität Wien Jus, Publizistik, Philosophie und Germanistik, allerdings ohne Abschluss. Er war Reporter bei verschiedenen Wochen- und Tageszeitungen sowie stellvertretender Chefredakteur einer Wiener Wochenzeitung. In einer Phase, in der er selbst mit seinem Lebensstil haderte, lernte er seinen späteren Lehrer, den mehrfachen Radrennmeister Ferry Dusika, kennen. Durch ihn fand Bankhofer zum Thema Gesundheit.