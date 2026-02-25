Hans Jorda: „Karriere hat sehr viel mit Glück zu tun“

Herr Jorda, was hat Karriere mit Glück zu tun – also damit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein?

Aus meiner Sicht sehr viel. Wer Karriere machen will, muss offen sein. Auffallen, in Erscheinung treten und unterscheidbar sein. Dann kann man das Glück wahrscheinlich auch ein bisschen in eine Richtung biegen. Ein Studium hat heute jeder. Ich schaue, was eine Person neben dem Studium gemacht hat. Das ist für mich viel wichtiger als das Studium.

Welche Rolle spielt formale Bildung dann überhaupt noch?

Es gibt auch gute Leute ohne Studium. Ich habe zwei Firmen: eine Consulting-Firma und eine Motorrad-Werkstatt. Vergleicht man Berater und Mechaniker, sind die einen oft überbezahlt und die anderen massiv unterbezahlt. Es gehen viel zu viele Leute studieren, die viel besser daran täten, etwas Handwerkliches zu machen.

Woran erkennen Sie, wer wirklich leistungsbereit ist – unabhängig vom Bildungsweg?

Ich habe als Headhunter Tausende Leute interviewt. Wenn Leute aus kleinen Verhältnissen kommen und sich hinaufgearbeitet haben, ist das ein Qualitätskriterium der Sonderklasse. Auch wenn jemand neben dem Studium gearbeitet oder neben der Arbeit studiert hat – also zweiter Bildungsweg, wenn man so will. Ein weiteres Merkmal ist der Leistungssport. Wer Leistungssport betreibt, muss trainieren, dranbleiben, darf nicht aufgeben. Im oberen Management ist es gut, wenn du Teamsport betrieben hast und wenn du dich gegen Geschwister durchsetzen musst. Bringt jemand etwas davon mit, kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Person überdurchschnittlich leistungsbereit ist.

Was macht einen guten Manager aus?

Die wirklich Guten verfügen über ein großes Maß an Empathie. Sie können Leute gut beurteilen und dort einsetzen, wo sie am besten sind. Und sie haben durch Niederlagen gelernt. Wenn du in Amerika nicht mindestens einen Konkurs hinter dir hast, bist du nicht gut. In Österreich bist du mit einem Konkurs stigmatisiert. Die richtig guten Manager haben das gewisse Etwas, also Charisma. Sie sind aber auch demütig und nicht übergeschnappt. Es gibt immer wieder so ein paar Egomanen, die kurze Zeit aufblühen – aber dann wieder verglühen.

„Es gibt so viele Narzissten da oben“, sagt der deutsche Headhunter Heiner Thorborg. Aber auch: „Manager müssen eitel sein und machthungrig!“. Einverstanden?

Teilweise hilft Machthunger schon. Wenn du aber zu viel Narzisst bist, fehlt dir die Demut – und dann fällst du auf die Goschen.

Treffen gute Manager Entscheidungen eher schnell – oder vor allem überlegt?

Ich kenne viele Firmen, wo es ein Problem ist, weil das Management zu langsam entscheidet. Der Mittelwert wäre gut. Es gibt Situationen, wo es wichtig ist, dass du genau überlegst und viele Meinungen einholst, bevor du eine Entscheidung triffst.

Und was ist mit emotionalen Entscheidungen?

Also meine emotionalen Entscheidungen waren nicht immer die besten. Aber wer Leute mitreißen, motivieren und begeistern will, sollte ein Manager sein, der Emotionen zeigt.

Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie das Aufwachsen Ihrer Kinder verpasst haben – und es bereuen. Warum kann man nicht beides haben – Karriere und Familie? Ist es immer ein Entweder-oder?

Wahrscheinlich kann man beides haben. Aber ich war dafür zu blöd. In unserer Generation haben unsere Eltern extrem viel gearbeitet. Das war für uns normal. Ob die Jungen das jetzt besser machen? Es gibt viele, die auf Work-Life-Balance mehr Wert legen. Das ist für das persönliche Wohlbefinden von Kind und Familie ein großes Plus. Wenn ich mir aber die Weltwirtschaft anschaue und meine Erfahrungen in China, Hongkong und Shanghai, dann sehe ich, mit welcher Geschwindigkeit dort gearbeitet wird. Davor fürchte ich mich offen gestanden.

Ich bin Mutter von zwei Kindern und habe Karriere gemacht. Ich finde es Augenauswischerei, den Leuten zu suggerieren, es geht beides.

Man muss sich anstrengen und gut einteilen. Wenn das Hauptziel ist, Karriere zu machen, wird das mit einem 8-Stunden-Job nicht möglich sein. Wenn ich mir die dänische Gesellschaft anschaue – ich bin ein halber Däne –, unterscheidet sie sich grundlegend von unserer, was die Kinderbetreuung betrifft. Dort ist es normal, dass Männer und Frauen halbe-halbe machen und nicht wie bei uns, 90 Prozent die Frau und zehn Prozent der Mann.

Ich kenne keinen dänischen Mann, der nicht selbst seine Hemden bügelt. Fragen wir mal in Österreich, wie das bei uns aussieht? Wenn es einen anderen Zugang zu Gleichberechtigung* gibt, dazu gute Kinderbetreuung, dann geht vieles leichter. Evelyn Palla, die jetzt CEO der Deutschen Bahn ist, hat seinerzeit allein mit vier Kindern in Mailand einen Topjob gemeistert. Ich bewundere die Frauen diesbezüglich. Sie sind multitaskingfähiger und können besser verschiedene Dinge unter einen Hut bringen als die Männer.