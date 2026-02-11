„Dawson's Creek“-Star James Van Der Beek gestorben

James David Van Der Beek wurde Ende der 1990er-Jahre durch die US-amerikanische Jugendserie „Dawson’s Creek“ einem internationalen Publikum bekannt. Die Serie lief von 1998 bis 2003 und erzählte vom Erwachsenwerden und den Beziehungen von vier Jugendlichen. Van Der Beek spielte darin die Hauptfigur Dawson Leery. Zusätzliche Aufmerksamkeit erlangte er 1999 mit dem Kinofilm „Varsity Blues“, in dem er den Football-Spieler Jonathon „Mox“ Moxon verkörperte.

Geboren wurde Van Der Beek am 8. März 1977 in Connecticut. Bereits in der Schulzeit entdeckte er seine Leidenschaft für die Schauspielerei und stand in der Highschool als Danny Zuko im Musical „Grease“ auf der Bühne. Ein begonnenes Studium an der Duke University brach er ab, um sich ganz der Schauspielkarriere zu widmen. Mit „Dawson’s Creek“, an der Seite von Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams, wurde er zum Teenageridol einer Generation.