„Dawson's Creek“-Star James Van Der Beek gestorben

Der 48-jährige US-Schauspieler litt an Darmkrebs.
Der US-Schauspieler James Van Der Beek (48), der durch die Kultserie „Dawson's Creek“ bekannt wurde, ist tot. Er sei „friedlich“ in der Früh gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht.
Teenageridol einer Generation
James David Van Der Beek wurde Ende der 1990er-Jahre durch die US-amerikanische Jugendserie „Dawson’s Creek“ einem internationalen Publikum bekannt. Die Serie lief von 1998 bis 2003 und erzählte vom Erwachsenwerden und den Beziehungen von vier Jugendlichen. Van Der Beek spielte darin die Hauptfigur Dawson Leery. Zusätzliche Aufmerksamkeit erlangte er 1999 mit dem Kinofilm „Varsity Blues“, in dem er den Football-Spieler Jonathon „Mox“ Moxon verkörperte.
Geboren wurde Van Der Beek am 8. März 1977 in Connecticut. Bereits in der Schulzeit entdeckte er seine Leidenschaft für die Schauspielerei und stand in der Highschool als Danny Zuko im Musical „Grease“ auf der Bühne. Ein begonnenes Studium an der Duke University brach er ab, um sich ganz der Schauspielkarriere zu widmen. Mit „Dawson’s Creek“, an der Seite von Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams, wurde er zum Teenageridol einer Generation.
Krankheit bei Routine-Untersuchung entdeckt
Im August 2023 wurde bei einer Routine-Darmspiegelung Krebs festgestellt. Öffentlich machte Van Der Beek die Diagnose im November 2024. „Ich habe Darmkrebs“, erklärte er damals und betonte, er habe sich intensiv mit der Erkrankung auseinandergesetzt und Schritte zur Behandlung gesetzt. Zugleich äußerte er sich vorsichtig optimistisch: Es gebe Grund zur Zuversicht, ihm gehe es gut.
Im Dezember versteigerte der Schauspieler Erinnerungsstücke aus „Dawson’s Creek“, um seine Behandlung zu finanzieren. Unter den Auktionsobjekten befand sich auch die Halskette, die Dawson seiner von Katie Holmes gespielten Serienliebe Joey zum Abschlussball schenkte.
Letzter öffentlicher Auftritt im Dezember
Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Van Der Beek am 19. Dezember in der „Today Show“. Dort sagte er, es gehe ihm „deutlich, deutlich besser als noch vor ein paar Monaten“. Gleichzeitig räumte er ein, dass der Umgang mit der Krankheit mehr Geduld, Disziplin und Stärke erfordert habe, als er erwartet hätte.
Ein geplantes „Dawson’s Creek“-Reunion-Event im September 2025 konnte Van Der Beek krankheitsbedingt nicht wahrnehmen. Seine Frau und die sechs gemeinsamen Kinder nahmen stellvertretend teil und erhielten Standing Ovations. „Die ganze Liebe, die sonst mir gegolten hätte, ging an meine Familie“, sagte der Schauspieler später.
Van Der Beek hinterlässt seine Ehefrau Kimberly, die er 2010 in Tel Aviv geheiratet hatte, sowie sechs Kinder: die Töchter Olivia, Annabel, Emilia und Gwendolyn sowie die Söhne Joshua und Jeremiah.