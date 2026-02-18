Kübra Atasoy: „Wir vertreten keine Verfolger“

Sie übernehmen dann die Vertretung dieser Personen nicht. Melden Sie sie aber auch den Behörden?

Nein. Wir arbeiten nicht mit der Polizei zusammen, auch nicht in unserer Gewaltberatung. Dafür gibt es anerkannte Gewaltschutzzentren. Wir melden den Behörden auch nichts zu Radikalisierung. Der Grund ist, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das feststellen, auch die Daten dieser Menschen noch gar nicht erhoben haben. Solche Dinge kristallisieren sich so gut wie immer schon im Erstgespräch heraus. Im Idealfall ist in den ersten 15 Minuten klar, wer wo steht.

Dazu ist es aber natürlich nötig, dass die Mitarbeiter entsprechend in der Gesprächsführung geschult wurden. Genau darauflegen wir großen Wert. Man muss außerdem über die Herkunftsländer von Geflüchteten gut Bescheid wissen. Und gibt es Unklarheiten, braucht es Nachrecherche.

Aber ja, ich kenne die Geschichten von Islamisten, die versucht haben, sich Aufenthaltstitel beim Bundesamt für Asyl zu erschleichen. Ich denke, dass dies sehr gut möglich ist in einem Umfeld, in dem sich die Beratenden nicht gut auskennen. Es war gerade nach 2015 sicher auch in einigen NGOs die Realität, dass da sehr oberflächlich gearbeitet wurde. Ich kann mir das bei uns nicht vorstellen. Wir legen sehr viel Wert auf Expertise.

Asyl in Not bezieht auch immer wieder Stellung in aktuellen Diskursen. Sie kritisieren in einem Beitrag für das eben erschienene Buch „Denialism. Antisemitismus und sexualisierte Gewalt aus feministischer Perspektive“ (Verbrecher Verlag), dass es nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 aus linker Perspektive große Probleme gibt, diesen Terror zu kritisieren. Warum ist das Ihrer Einschätzung nach so?

Ich argumentiere, dass wir vor allem in einem akademischen, in einem aktivistischen, in einem künstlerischen Setting viel zu lange mit viel zu ungenauen, übergeneralisierenden Begriffen und Konzepten und auch lange intellektuell unehrlich gearbeitet haben. Ich glaube, dass unser Verständnis von Rassismus und Rassismuskritik grundlegend geändert werden muss, back to the roots, hin zu einer Kritik an der Struktur, weniger konzentriert auf die Auswirkungen von Rassismus. Und hin zu einer Kritik der Entstehungsbedingungen und einer Analyse der Ist-Situation. Es gibt nicht einen Rassismus, es gibt mehrere Rassismen. Rassismus in Wien 2026 ist anders als in Chicago 1980 und in London in den 1960er-Jahren. Hier die Spezifika herauszuarbeiten, ist eigentlich die Aufgabe von sowohl Aktivisten als auch Intellektuellen.

Wir sind in eine falsche Dichotomie von Unterdrückern und Unterdrückten gelangt und haben ein sehr vereinfachtes Bild von gut und böse, grausam und unschuldig. Und das ist im Ergebnis dann wahnsinnig antisemitismusoffen. In diesem sehr beschränkten Denken können Unterdrückte nicht auch als Unterdrücker gesehen werden. Wir geben also allen, die einmal unterdrückt worden sind, einen Freifahrtschein. Damit wird dann die Unterdrückung durch Panarabisten oder Pantürken – das sind Ideologien, die sich auf Nationalismus stützen – komplett unsichtbar gemacht. Mit einer funktionierenden Rassismusanalyse wäre das anders, die Debatte würde versachlicht und Menschen müssten sich da auch nicht so emotional hineinhängen.

Gerade in der NGO-Szene, die sich für Geflüchtete engagiert, beruft man sich gerne auf die postkoloniale Theorie. Im Fokus ist dann die Kritik an der Diskriminierung von Personengruppen, während Kritik an demokratiefeindlichen Ideologien, die es auch seitens zugewanderter Menschen gibt, ausgeklammert wird. Wie erklären Sie das?

Ich kann nur mutmaßen. Ich denke, die gute alte Erziehung zur Mündigkeit ist verloren gegangen. Es werden US-Kontexte einfach eins zu eins auf europäische umgelegt, die aber gar nicht passen. Auch die Black-and-White-Konnotationen funktionieren so nicht. In den USA verweist black auf einen historischen Hintergrund, auf eine einheitliche Unterdrückungsgeschichte. Das kann man nicht auf Österreich umlegen.

Ich sehe aber auch ein großes Stück intellektueller Unehrlichkeit. Ich gehe zurück zu unseren Erfahrungen bei Asyl in Not. Man sagt ja immer, dass diese langwierigen Textanalysen nicht mehr funktionieren. Wir erleben aber junge Aktivisten und Aktivistinnen, die zu uns kommen und sagen, genau diese Herangehensweise habe ich gesucht. Es gibt Leute, die sich mit Dingen tiefer auseinandersetzen möchten. Aber ich kann nicht verleugnen, dass wir hier vor einer großen Herausforderung stehen.