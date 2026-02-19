Telegram-Gründer Pawel Durow: Der nächste Elon Musk

Die Entstehungsgeschichte des Telegram-Logos ist schon interessant. Ein weißer Papierflieger auf blauem Hintergrund – und wenn man ehrlich ist, hat man nie wirklich darüber nachgedacht, warum eigentlich. Die Erklärung ist dabei ganz einfach: Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass Pawel Durow 5.000-Rubel-Scheine als Papierflieger vom Balkon einer mehrstöckigen Altbau-Wohnung fliegen ließ.

Junge Russen in St. Petersburg formierten sich zu einer Menschentraube und prügelten sich um das Geld. Am Ende stellte sich heraus: Es war gar nicht Durows Geld, sondern das eines Geschäftspartners, aber völlig egal. Durow hatte die Aktion mitinitiiert. Und genossen.

Die Aktion brachte dem Jungunternehmer, der einige Jahre zuvor das in Russland sehr beliebte soziale Netzwerk „vk.com“ gegründet hatte, viel Kritik ein. Aber Pawel Durow war da schon ein millionenschwerer Jungunternehmer und irgendwie fasziniert von der Idee, er sei der König, der milde Gaben an sein Volk verteilen könne. Dieser Gedanke ist bis heute nicht wirklich aus seinem Kopf verschwunden, eher wird er immer aufdringlicher. Erst recht, seit immer mehr Smartphone-Nutzer seinen Messenger herunterladen.