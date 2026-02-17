Was Catherine O’Hara dem Fernsehen hinterlässt

Catherine O’Hara war die überforderte Mutter, die im Flugzeug bemerkte, dass Sohn Kevin, gespielt von dem neunjährigen Macaulay Culkin, auf dem Weg in die Weihnachtsferien zu Hause vergessen wurde. In Europa war sie als Schauspielerin bald vergessen. In den USA übertraf ihre Mutterrolle als Moira Rose – eine ehemalige Soap-Darstellerin, die ihren glamourösen Lebensstil aufgeben musste und mit ihrer Familie in das abgelegene fiktive Städtchen Schitt’s Creek zog – bei Weitem ihre Bekanntheit als die nervöse Mutter in „Home Alone“. Aus der Gruppe verwöhnter Snobs entwickelte sich in der Kleinstadt Schitt’s Creek eine empathische und liebenswürdige Familie.

„Schitt’s Creek“ startete 2015. O’Hara war bereits in den Sechzigern, als ihr die Rolle angeboten wurde, und widersprach der Theorie, dass selbst bekannte Schauspielerinnen in diesem Alter aus dem Filmbusiness einfach verschwinden würden.

Die Serie begann schleppend, keiner der großen US-TV-Sender wollte sie übernehmen. Sie startete bei dem kanadischen Ableger von CBS. Nach wenigen Episoden verbreitete sie sich durch Mundpropaganda, begeisterte Reaktionen im Internet. Netflix übernahm die Serie und sie entwickelte sich zu einem Kult-Phänomen.

Die letzte Staffel 2020 bekam bei der Primetime-Emmy-Verleihung alle sieben Comedy-Preise – Outstanding Writing und Directing, alle vier Haupt- und Nebendarsteller und Darstellerinnen. Nie zuvor hatte eine Comedy-Show alle Preise bekommen. 2021 gewann O’Hara den Golden Globe Award, 2025 Emmys für Rollen in „The Last of Us“ und der Satire „The Studio“.