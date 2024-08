Neben seiner politischen Karriere machte sich Pritzker auch einen Namen als Unternehmer.

Zusammen mit seinem Bruder Tony gründete er 1996 New World Ventures, eine Venture-Capital-Firma, die später in Pritzker Group Venture Capital umbenannt wurde. Zu den weiteren Projekten, die er mitbegründet oder finanziert hat, gehören die Illinois Venture Capital Association, das Risikokapitalunternehmen Chicago Ventures und die Start-up-Unternehmen Techstars Chicago und Built in Chicago.

In Chicago war er zudem maßgeblich an der Gründung des Unternehmens "1871" beteiligt, ein gemeinnütziger Brutkasten für digitale Start-ups mit Hauptsitz in Chicago und ein Vorzeigeprojekt des Chicagoland Entrepreneurial Center, das ebenfalls von Pritzker gegründet wurde und das Chicago zu einem der Top-Start-up-Hubs weltweit machte.