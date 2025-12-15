David Szalay: „Ich wollte schockieren“

Sein Zug fährt bald in Roma Termini ein. Das Gespräch wendet sich noch einmal der Literatur zu. Der Guardian attestierte seinem Helden etwas wie „toxisches männliches Betragen“. Aber ist dieser István nicht das Gegenteil?

Er lässt alles mit sich geschehen, wird zum Objekt der Damen, die bei ihm ihr Glück suchen. Die Anfragen beantwortet er meist mit einem schlichten „Okay“ und lässt sich verführen. Ist das Szalays Antwort auf die Korrektheitswelle oder hat er den Eindruck, dass die Leute langsam genug vom Moralisieren haben?

„Sehr interessante Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Es gab auch schon Diskussionen darüber, ob diese Auszeichnung meines Romans ein Anzeichen dafür ist, dass sich in der Gesellschaft etwas geändert hat. Es steht mir jedoch nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich denke, es muss etwas bedeuten, denn schließlich hat alles eine Bedeutung. Aber als ich das Buch schrieb, habe ich versucht, nicht über aktuelle gesellschaftlichen Debatten nachzudenken, weil ich das Gefühl hatte, dass mich das daran hindern würde, ehrlich und konkret über das Leben zu schreiben. Das möchte ich auch weiterhin versuchen.“ Das klingt nach besten Aussichten.