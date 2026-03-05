Cornelius Obonya über die Männerfrage im Feminismus

Herr Obonya, sind Sie Feminist?

Ich bin schlicht und ergreifend ein Mann, der nicht mag, wenn es Frauen schlecht geht.

Die Mehrheit der Männer – laut einer Studie 80 Prozent – lehnt es ab, sich als Feminist zu bezeichnen. Ist das ein Kommunikationsproblem oder ein Machtproblem?

Ich bin aus einer Generation, die gelernt hat, dass Feminismus etwas von Frauen für Frauen ist. Für mich ist es ein Begriff, den Frauen für sich beanspruchen, um Frauen zu stärken, vom Wahlrecht bis zur beruflichen Gleichberechtigung. Ich denke, man sollte den Begriff den Frauen überlassen. Für mich ist es trotzdem ganz normal, dagegenzuhalten, wenn Frauen herabgewürdigt werden.

Mit welchen Vorbildern sind Sie diesbezüglich aufgewachsen?

Anders, als es traditionellen Familienbildern entspricht: Mein Vater ist gestorben, als ich neun Jahre alt war. Daraus hat sich ergeben, dass ich mit einer sehr starken Frau als Mutter aufgewachsen bin. Sie hat sich nicht als Feministin bezeichnet, aber als Frau, die für Frauenrechte eintritt. Und so würde ich mich gerne sehen: als Mann, der für Frauenrechte eintritt. Einfach, weil es das Logische ist, das Gute zu tun. Starke Frauen haben mich nicht nur privat, sondern auch als Chefinnen durchs Leben begleitet – ich habe meine Männlichkeit nie beeinträchtigt gesehen ...