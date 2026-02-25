Christophe Leribault wird neuer Leiter des Louvre in Paris

Eine der dringendsten Aufgaben betrifft das Personal. Seit Ende 2025 kam es immer wieder zu Arbeitsniederlegungen und zeitweisen Schließungen. Die Beschäftigten klagen über chronische Unterbesetzung, hohe Belastung und zunehmendes Outsourcing. Bereits vor Jahren hatten Sicherheits- und Empfangskräfte Alarm geschlagen, zuletzt verschärfte sich der Konflikt erneut.

Leribault gilt als Direktor mit Blick für interne Strukturen und Dialog. Am Petit Palais zeigte er, dass er Reformen umsetzen, Mitarbeiter einbeziehen und Museen besucherfreundlich gestalten kann. Beobachter erwarten, dass er zunächst das Gespräch mit den Gewerkschaften sucht – und Vertrauen zurückgewinnen muss, das in den vergangenen Monaten spürbar gelitten hat.

Das Petit Palais in Paris, direkt an den Champs-Élysées, ist ein Museum für französische Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es zählt zu den wichtigsten kulturhistorischen Häusern der Stadt.