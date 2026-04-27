„Großer, bunter Querschnitt“: Burgtheater zeigt 2026/27 23 Premieren

„Es sieht sehr gut aus.“ So beurteilt Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann die laufende Saison, bei der man voraussichtlich die „magische Grenze“ von 400.000 Zuschauern überschreiten wird. In der nächsten Saison werde man in der Lage sein, mit 23 Premieren „einen sehr großen Fächer aufzuspannen“, freute er sich bei der Spielplanpräsentation am Montag. Deutlich düsterer blickt man in der Burg jedoch auf die laufenden Budgetverhandlungen und damit auf die Aussichten ab 2027/28.

„Was zu hören ist, ist alles andere als beruhigend“, sprach Bachmann gleich selbst den „Elefanten im Raum“ an, nämlich die drohenden Einsparungen. Das Burgtheater sei angewiesen worden, „Szenarien zu rechnen, die eine starke Veränderung des Burgtheaters bedeuten würden. Ich habe aber noch keine konkrete Aussage darüber, wie es für uns weitergehen wird.“ Dass darunter auch mögliche Schließungen der Spielstätten Kasino und Vestibül (wo in Bachmanns dritter Saison vier bzw. drei Premieren angeboten werden) sind, konnte man sich ausrechnen, nachdem Bachmann und sein Chefdramaturg Thomas Jonigk mehrfach die Wichtigkeit dieser kleinen Räume für die Nachwuchsförderung betonten. Mehrfach können Regie-Assistierende hier in der kommenden Spielzeit ihre „Abschlussinszenierung“ machen und sich damit am Markt bewerben.